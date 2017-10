El Ayuntamiento de Torrevieja "alquila" jaulas para atrapar gatos callejeros sin que esté amparado en ninguna ordenanza

La concejal Carmen Morate admite que la práctica no está regulada por una ordenanza y explica que se puso en marcha por la falta de capacidad del proyecto CES para abarcar todas las peticiones vecinales. Cuando un gato queda atrapado en la jaula se esteriliza y se vuelve a liberar. El vecino recupera el depósito al devolver la jaula. Antes los animales se sacrificaban.

El Ayuntamiento de Torrevieja "alquila" jaulas para atrapar gatos callejeros cobrando una fianza sin ningún tipo de ordenanza municipal que ampare esta práctica. Así lo ha denunciado hoy la concejal del PP, Carmen Gómez Candel, que para demostrar la supuesta irregularidad en el funcionamiento en el área de Protección Animal ha comparecido con una de esas jaulas.

Según ha explicado un vecino acudió a finales de agosto a la sede del área de la Oficina de Atención a las Personas Migradas y oficinas de Protección Animal, en la plaza Capdepón de Torrevieja a explicar el problema que tenía con gatos callejeros. Personal de ese departamento le proporcionó un jaula a cambio de entregar 20 euros o 50 euros (en función de las dimensiones de la jaula) en metálico a modo de depósito como fianza por la cesión de las jaulas trampa. Nadie le ha reclamado, según la edil, la devolución de la jaula un mes después.

A juicio de la edil se trata de una irregularidad "muy importante del equipo de gobierno de José Manuel Dolón. La edil "en un primer momento no daba crédito a esa información, porque en un ayuntamiento eso es inaudito, pero con posterioridad pudo comprobar que con José Manuel Dolón como alcalde de Torrevieja, todo es posible". La edil se ha preguntado: "Si yo tengo la jaula desde finales del mes de agosto ¿Dónde ha ido a parar ese dinero que se entregó por dicha jaula?, ¿Quién ha autorizado la solicitud de ese dinero y donde se encuentra?, ¿Es un funcionario de tesorería quien custodia ese dinero y de intervención quien lo fiscaliza?"

Este fue el motivo por el que la concejal del Partido Popular, en el pasado pleno ordinario del mes de septiembre, le preguntó a José Manuel Dolón si se estaba manejando dinero en metálico en las instalaciones de la "Oficina de atención a las personas migradas", antiguas oficinas AMICS, quién "había dado la orden de que esto se realice así, quién controlaba ese dinero y si tenían el departamento de Intervención o el de Tesorería conocimiento de este dinero".

La edil ha explicado que el uso de dinero en metálico en el Ayuntamiento sólo se realiza "en casos muy excepcionales, con autorización del alcalde" y bajo la supervisión y control de los departamentos de Intervención y Tesorería, "algo que no ha sucedido en este caso". En opinión del PP los concejales de todas las áreas implicadas, concejalías de Hacienda y Núcleo Zoológico, son miembros del mismo grupo municipal que José Manuel Dolón, "siendo una muestra más de la la gestión de este cuatripartito". Para realizar este tipo de gestión de forma legal "debería estar aprobada en una ordenanza fiscal, algo que no sucede y de ahí la irregularidad. Así como que este dinero sea manejado en instalaciones municipales, cediendo bienes municipales y presuntamente realizado por trabajadores municipales".

Gómez ha pedido incluso al alcalde que tome cartas en el asunto y explique a todos los ciudadanos, "si es un caso aislado de un departamento o se está produciendo en más dependencias municipales, así que lo ponga en conocimiento de las autoridades judiciales pertinentes y depure las responsabilidades políticas que sean necesarias, en aras de la transparencia que tanto predica".



Versión de Morate

La edil Carmen Morate (Los Verdes) ha explicado que este procedimiento se inició al no tener capacidad el Proyecto CES, que sí cuenta con un acuerdo específico con el Ayuntamiento para realizar estas capturas, de acudir a todas las llamadas de vecinos sobre la presencia gatos callejeros en sus zonas. Cuando un vecino pide la jaula y atrapa al animal se da aviso a Protección Animal que, a su vez, lo remite a la clínica concertada con el Ayuntamiento para que el felino sea castrado y liberado. El objetivo es que los animales callejeros no sean sacrificados. La edil ha admitido que esta práctica no está recogida en ninguna ordenanza.

De hecho, ha reconocido que esta solución provisional a la falta de medios no ha funcionado de forma eficaz porque una parte de las jaulas no ha sido devuelta, aunque matizó que antes de hacerse cargo del área, los funcionarios municipales lo que sí hacían antes era entregar estas jaulas a los vecinos en el albergue de animales para luego sacrificar a los gatos atrapados.