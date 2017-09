Redován invita a sus vecinos a decidir cómo se gasta el presupuesto

El proceso de participación vecinal de cara a la elaboración del Presupuesto Municipal 2018 del Ayuntamiento de Redován entra en la recta final de su primera fase, la encaminada a que la ciudadanía realice propuestas que después se valorarán y votarán. Desde hoy se inicia una cuenta atrás de diez días hasta el 22 de septiembre, fecha en la que se cerrará la realización de propuestas y se empezarán a valorar las presentadas por parte de los técnicos municipales, que serán los encargados de determinar su viabilidad y sobre todo que se ajusten al máximo de 30.000 euros que se han reservado para este proceso que se desarrolla por primera vez en el municipio.

De momento son catorce las propuestas registradas en la plataforma web puesta en marcha por el Consistorio el 7 de agosto (https://presupuesto.redovan.es/), y tal como asegura el concejal de Participación Ciudadana, Adrián Ballester "son propuestas realistas que en su mayoría pueden ajustarse a los requisitos que se planteaban, por lo que consideramos que la ciudadanía ha planteado sus ideas con responsabilidad y de forma realista, que era lo que se pretendía". En este sentido, Ballester se ha mostrado satisfecho con la respuesta de los redovanenses, "porque se han inscrito para participar muchas personas", y ha animado a seguir haciéndolo y proponiendo proyectos hasta el día 22, cuando se cierra esta primera fase.

Las ideas planteadas son de toda índole. En el apartado de Infraestructuras, Servicios Municipales, Medio Ambiente y Parques y Jardines se plantea la creación de un Aula de la Naturaleza y una Oficina de Atención a Visitantes, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que acuden a la Sierra de Redován a realizar todo tipo de actividades, desde senderismo hasta escalada, ampliando los usos de este espacio a otros como talleres medioambientales, entre otras cosas. La remodelación de una parcela del cementerio en mal estado a causa de la plaga que ha arrasado con los pinos que la poblaban y la realización de campañas para mantener limpio el municipio son otros dos de los temas que se plantean en este apartado.

Respecto a Política Social, Educación y Sanidad se imponen las propuestas educativas, una con la solicitud de que el municipio acoja cursos para preparar las pruebas de valenciano de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià y otra para universalizar la informática y acercarla en especial a los mayores, acercándolos a las nuevas tecnologías. En Cultura, Fiestas, Turismo y Juventud se plantea la organización de una feria anual de comercio, hostelería, industria, turismo y ocio en torno a San Miguel, es decir, a finales de septiembre, con el objetivo de dinamizar al comercio local. Así mismo se pide la creación de un programa "Biblioteca en casa" que se desarrollaría a través de las nuevas tecnologías, mediante la creación de un espacio web donde los vecinos y vecinas puedan ser usuarios de libros que puedan disfrutar desde sus domicilios, así como pedir, en el caso de que no dispongan de internet, que les lleven los disponibles en papel en régimen de préstamo, dando además trabajo a un/a estudiante o parado/a de larga duración que apoye la labor del bibliotecario. "Redecorando el municipio" es otra de las propuestas, un concurso que permita a los artistas locales presentarse a un concurso en el que el cuadro ganador pasaría a colgar de las paredes de los edificios públicos.

El que más propuestas aglutina es el apartado de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Empleo y Formación, donde se plantea la creación de un espacio de Coworking y Vivero de Empresas para quienes emprenden en la localidad, la creación de un portal de búsqueda de empleo, la realización de cursos para la obtención y uso del DNI electrónico y la reforma del primer tramo de la Avenida de la Libertad. Por último, en Deportes, Mercados, Transparencia y Hacienda se propone la mejora y mantenimiento de las pistas e instalaciones municipales y la construcción de una pista de pádel en el polideportivo.



Votación, del 16 al 31 de octubre

Ballester recuerda que el día 22 "no se acaba este proceso, sino que empieza una segunda fase que supondrá el análisis por parte de los técnicos de todas y cada una de las propuestas para determinar cuáles son viables". Una vez termine esa valoración, se abrirá de nuevo una consulta pública donde se mostrará cuánto costaría ejecutar cada proyecto. La fase 3, del 16 al 31 de octubre, será la de votación final "de las propuestas que sean viables técnica y jurídicamente, y ya no se podrán crear nuevas ni agregar comentarios, solo votar", explica Ballester que recuerda que los votos se podrán hacer a través de la web o acudiendo al Ayuntamiento, "con el objetivo de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, disponga o no de conexión a internet".

Está previsto que todo el proceso culmine el 3 de noviembre, cuando se publicarán las propuestas por orden de votación. A partir de ahí se continuará con la aprobación del Presupuesto Municipal de forma habitual hasta llevarlo a Pleno, el órgano municipal que tiene la potestad de aprobar el documento. Lo que ha pretendido el equipo de gobierno con este procedimiento que por primera vez se hace en la localidad es "dar a los ciudadanos la oportunidad de formar parte activa de la política municipal", ha concluido Ballester.