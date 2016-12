El colapso de la red de azarbes mantiene inundadas decenas de hectáreas de cultivo

Los regantes auguran pérdidas millonarias en cítricos, alcachofas, brócoli o patatas y esperan recibir compensaciones de los seguros.

El temporal ya ha pasado, pero para muchos agricultores de Orihuela y otros municipios de la Vega lo peor está por llegar. Decenas de hectáreas de terreno con cultivos como cítricos, alcachofas, brócoli o patatas seguían ayer anegados bajo una capa de agua que en algunos puntos alcanzaba hasta medio metro. El colapso de la red de azarbes, que sirve para retirar el excedente de agua de riego, impedía drenar la huerta y los productores auguran pérdidas millonarias.

La mayor parte de las tierras anegadas se concentraba ayer en pedanías como Molins, La Campaneta o Correntías, aunque la misma situación se daba también en fincas del municipio de Benejúzar, entre otros. Los agricultores, que conocen el complejo sistema de riego de los bancales que beben del río Segura, achacaron la situación al bloqueo de los conductos que conectan la red de azarbes con el cauce. En la Vega Baja el mismo agua fluvial se reutiliza para regar varias veces el campo, de forma que llega a los cultivos a través de las acequias y el excedente se devuelve al río a través de azarbes. Pues bien, esas canalizaciones hicieron el efecto contrario durante el temporal y el agua se coló inundando los campos. Además, se registraron varias grietas en el cauce, lo que agravó la situación. Como hasta ayer el caudal del Segura seguía siendo muy elevado, no fue posible devolver el agua al río.

La acumulación de agua era tal que ayer martes seguía cortada la carretera de Correntías, que une Orihuela y Bigastro, donde permanecía inundada una parte importante de la calzada.

Según determinó la Asociación de Jóvenes Agricultores de Alicante a través de su presidente, Eladio Aniorte, muchas de las cosechas se verán afectadas por podredumbre a causa de la asfixia de los árboles y plantas que se encuentran bajo el agua, lo que también podría provocar la proliferación de hongos. No obstante, no todos los productores se verán perjudicados puesto que hay muchas otras hectáreas de cultivo que no han quedado inundadas y saldrán beneficiadas. «La situación ha mejorado mucho en las últimas 24 horas. Los agricultores que tengan seguros recibirán compensaciones. Todavía no podemos hacer una valoración de los daños pero en los campos que no se han inundado, el efecto de las lluvias ha sido positivo», concluyó Aniorte.