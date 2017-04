El Gobierno defiende una Fiscalía "independiente"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido que la Fiscalía General del Estado es "independiente" y se ha remitido a sus explicaciones sobre si el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, pudo obstaculizar la investigación de la llamada operación Lezo.



"La Fiscalía es independiente y ha emitido un comunicado al que debe remitirse el Gobierno, dejémoslo en ese ámbito", ha respondido Méndez de Vigo al ser preguntado tras el Consejo de Ministros sobre si el Ejecutivo está preocupado por la imagen que está dando la Fiscalía Anticorrupción en el caso Canal.



Una investigación que, ha recordado el portavoz, está bajo secreto judicial y, por tanto, desde el Gobierno no se puede hacer ningún tipo de valoración sobre "filtraciones" o "dimes y diretes".



Méndez de Vigo ha retirado que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "está dispuesto a ir al Congreso a dar las explicaciones oportunas" y que el hecho de que se personen en este caso partidos políticos "es un asunto de ellos" en el que el Gobierno no interfiere.



Con todo, ha pedido un esfuerzo y "responsabilidad" a "todos" por mantener "la calma" y porque los procedimientos que se cursan en los tribunales "sigan sus tiempos", ya que la justicia "funciona".



"Los jueces funcionan y hacen su trabajo sin injerencias y hay que esperar a sus decisiones y también respetar la presunción de inocencia", ha añadido antes de apostillar: "No es bueno sembrar la duda sobre el sistema judicial español, porque el sistema funciona".



El PSOE se persona como acusación en el caso Canal

Los socialistas se han personado esta mañana como acusación popular en la causa que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II, y ha reclamado al fiscal general del Estado que abra un expediente disciplinario aSegún ha explicado el portavoz del PSOE en el Congreso,, los socialistas han acudido esta mañana a personarse en este "caso de corrupción del expresidente del Gobierno de Madrid, sus amigos y sus colaboradores", a la vista de la "dimensión del caso, su gravedad y a la alarma social" que ha suscitado.También, porque "afecta a los intereses generales de los ciudadanos de Madrid y a relevantes instituciones y empresas públicas".Hernando ha subrayado que el PSOE ha tomado esta decisión por tener "el máximo interés en que se persiga la corrupción" y al haberse puesto de manifiesto en las últimas horas y tras la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González,Al mismo tiempo, ha recordado que el grupo socialista ha pedido ya la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a quien van a solicitar que, en aplicación del artículo 46 del Estatuto del Ministerio Fiscal, "separe del servicio" al fiscal Anticorrupción,, tras abrirle un expediente disciplinario."No creemos que pueda seguir cinco años al frente de Anticorrupción después de haber demostrado su falta de interés en perseguir la corrupción, sobre todo cuando afecta al PP", ha indicado.Además, el portavoz socialista ha reclamado, en declaraciones en la Sexta, la dimisión de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, tras advertirle de que "dentro de muy poco va a tener en la cárcel a su mano izquierda (Francisco Granados) y a su mano derecha (Ignacio González) y ya no tendrá manos para agarrarse al sillón".En el Congreso, Hernando ha insistido en que su partido se fíapero que los hechos conocidos son "de la suficiente gravedad y trascendencia como para que el PSOE se persone en la causa.Ha recordado que ya están personados en el caso Gürtel, en el que han pedido la comparecencia como testigo del presidente del Gobierno,, y que eso además les permite conocer las investigaciones, lo que ve "conveniente" como "partido interesado en perseguir la corrupción".En el escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el PSOE argumenta que de ser ciertos los hechos que han trascendido en la denominadode la Guardia Civil "se estaría investigando una actividad que presumiblemente habría atentado contra el interés general de los ciudadanos"."Se estaría dilapidando en beneficio de unos pocos, tanto el dinero, como el patrimonio de todos", señala.Recuerda que, según la jurisprudencia asentada, no es "exigible" la presentación de querella para personarse como acusación popular cuando se trata de, y que tampoco sería requisito la presentación de fianza al ser un proceso en curso.Por todo ello, pide al juez instructor Eloy Velasco que admita su personación como acusación popular.