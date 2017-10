Donald Trump califica el atentado en Las Vegas de "pura maldad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su condena por el tiroteo indiscriminado perpetrado el domingo contra los asistentes a un concierto en Las Vegas y ha asegurado que fue "un acto de pura maldad", aunque ha evitado aludir a las posibles motivaciones del tirador y a la hipótesis terrorista.



Trump ha comparecido en la Casa Blanca para leer una declaración en la que ha expresado su "tristeza, impacto y pena" por lo ocurrido. En este sentido, ha lamentado cómo el presunto tirador, identificado como Stephen Craig Paddock, de 64 años, abrió fuego contra la multitud y "asesinó brutalmente" a decenas de personas.



"Fue un acto de pura maldad", ha proseguido Trump, que el miércoles viajará a Las Vegas como señal de apoyo. El presidente también ha ordenado que la bandera de la Casa Blanca ondee a media asta para recordar que, "en momentos de tragedia y horror, Estados Unidos es todo uno".







My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!