Visnjic: "Las opciones pasan por ganar todo lo que queda"

Josip Visnjic, entrenador del Hércules, afirmó este viernes en rueda de prensa que si su equipo es capaz de ganar los tres partidos que restan para el final del campeonato, tendrá todas las opciones de disputar la fase de ascenso a pesar de su actual situación en la tabla.

Visnjic precisó que el Hércules, octavo en la tabla de clasificación, depende también de los resultados del resto de los equipos implicados (cuatro en total) y aseguró que afrontarán la visita del domingo a Ontinyent, ante un rival directo, con la idea de "competir" y de sacar los tres puntos; si bien indicó que no será fácil por el gran nivel que está demostrando en conjunto valenciano.

"El Ontinyent lo hace todo bastante bien y está por delante de nosotros. Defensivamente y ofensivamente es muy regular. Todo lo que hace, lo hace de maravilla", aseguró Visnjic, quien recordó que cualquier opción del Hércules pasa por "sacar todos los puntos".

"Esperemos estar ahí por si fallan los otros equipos. Tenemos que ganar y que no lo haga el resto para tener alguna opción", señaló el entrenador blanquiazul, quien dijo que nadie en el vestuario mira más allá del partido del domingo.

Josip Visnjic resaltó la fortaleza del Ontinyent como local y que su punto fuerte, pese a tener jugadores interesantes, no son las individualidades, "sino el conjunto".



El lateral derecho, cosa de dos

El técnico admitió que el británico Connor James Ruane o el extremo marroquí Moha Ezzarfani son las dos únicas opciones que baraja para cubrir la ausencia del sancionado Juanjo Nieto y descartó para el partido al canterano Víctor Olmedo, el único especialista en esa demarcación, pero inexperto en grandes partidos. De hecho, todavía no ha debutado con el primer equipo, aunque sí que ha ido convocado. "Esa posibilidad ni siquiera la había pensado", reconoció ayer el técnico balcánico. Además también dejó entrever Visnjic que el central castellonense Pol Bueso tampoco será de la partida en El Clariano porque no termina de superar sus problemas físicos. Es más, el técnico serbio no quiere forzarlo porque Samuel y Santamaría, los otros dos zagueros, están apercibidos de sanción y podrían perderse el choque de la semana que viene en el Martínez Valero. Una recaída de Pol Bueso y una posible sanción a cualquiera de los otros dos defensores dejaría en cuadro al Hércules, que también cuenta con Adrià Vilanova para esa posición, pero que sólo ha disputado 113 minutos en lo que va de Liga.