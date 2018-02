Paco Peña: "En enero no hemos sido el equipo que queríamos, pero aún hay tiempo"

La espera ha sido más larga de lo previsto, pero Paco Peña ya apunta al lateral izquierdo titular del Hércules en Badalona (domingo, 12.30). "Estoy contento porque la semana está siendo por fin buena a nivel personal y me encuentro bien, con frescura de mente tras tanto tiempo parado", expresó el extremeño.

El capitán blanquiazul, que el pasado diciembre instó a que el equipo fuera el mejor de la segunda vuelta, fue crítico con el mes de enero: "No estamos nada contentos, no hemos sido el equipo que queríamos y hemos dejado escapar muchos puntos para estar con los de arriba; aunque todavía hay tiempo y vamos a Badalona a jugar una final". Peña reconoció que quizá este mensaje ya es repetitivo, pero que no queda otra que afrontarlo así: "Lo tenemos que plantear de esta manera, a lo mejor ya no cala tanto en la afición, pero es la realidad porque queremos estar cuanto antes entre los cuatro primeros".

Peña, junto a Chechu y Miñano, es el único superviviente de la primera temporada en Segunda B de este periplo y asumió que en Alicante "no hay término medio": "Una victoria en Badalona dará más confianza a todo el mundo, también a la afición, que se lo merece después de este mes de enero". Además, admitió que ya no queda lugar para las excusas: "No valen los lamentos, tenemos que tirar para adelante y estar unidos, que siempre lo estuvimos a excepción del pasado año, que bajamos todos los brazos antes de tiempo".



Mercado

El capitán se mostró optimista con los movimientos del Hércules en el mercado invernal y garantizó que el equipo está preparado para competir hasta el final. "Lo que ha venido sirve para mejorar y para que Claudio tenga muchas opciones; Candela es muy sacrificado y tiene ganas de tirar del carro", expresó. Además, normalizó los nervios de los jugadores en época de fichajes: "Es normal en estas fechas, pero el que no lo vea así se ha equivocado de profesión. Es un mes raro, pero la Liga no para y hay que habituarse a ello".