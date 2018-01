David Torres: "Espero marcar 7 u 8 goles de aquí al final"

El nuevo delantero del Hércules David Torres se fija como reto marcar "7 u 8 goles de aquí a final de temporada", tal y como ha reconocido el punta petrerense esta mañana durante su presentación. "Es la pregunta que siempre le hacen a todos los delanteros y creo que 7 u 8 goles de aquí al final estaría bien. Vengo a trabajar mucho pero también a hacer goles, es normal que eso se le exijan a los de arriba, y más en un club histórico como este", ha señalado David Torres.

El ariete de Petrer dejó claro que no fue el Alcoyano el que prescindió de sus servicios, sino que él pidió salir: "Perdí la ilusión y así se lo comuniqué al club, además también hubo otros problemas", ha reconocido David Torres. Uno de ellos podría ser el problema en los cobros, aunque no quiso profundizar más acerca de su relación con el Alcoyano.

David Torres se puso a disposición del técnico Claudio Barragán para el duelo del domingo en Badalona (12.30 horas): "Estoy para los 90 minutos si el entrenador quiere. El lunes ya entrené con el equipo y en el Alcoyano lo he jugado casi todo, vengo con ritmo y con unas ganas enormes. Para un jugador alicantino, jugar en el Hércules es un reto que siempre ha estado ahí", ha afirmado Torres en su presentación en el Rico Pérez.

El Hércules intentó sin éxito el fichaje del delantero petrerense en años anteriores, tal y como ha reconocido esta mañana el secretario técnico Portillo y el propio jugador: "La opción del Hércules siempre estuvo ahí, pero en anteriores temporadas no se dieron las circunstancias para que todo cuajara. Cuando Javi (Portillo) me llamó la semana pasada, no me lo pensé y estoy encantado de poder jugar por fin en el Rico Pérez, tengo mucha ilusión".

David Torres, de 31 años, ocupará la ficha que deja vacante el mediapunta José Gaspar, quien finalmente ha recalado en el Cartagena, líder del grupo IV de Segunda B. El delantero es el tercer fichaje del Hércules y puede que no el último ya que Portillo deja abierta la posibilidad de una última incorporación si se pone a tiro en el mercado algún objetivo interesante. El primero en llegar, el 1 de enero, fue el extremo José Fran, del Albacete. El santapolero dio una asistencia de gol ante el Alcoyano, otra frente al Cornellà y marcó en Sabadell. Hasta el momento sí ha respondido a las expectativas.

El director deportivo ha reforzado también el centro del campo con el crevillentino Paco Candela, que rescindió su contrato con el Fuenlabrada y ya jugó los 90 minutos contra el Cornellà.