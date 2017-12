Claudio: "Ya es hora de aprovechar las ocasiones que tenemos"

Claudio Barragán, entrenador del Hércules, aseguró este jueves que ante el Llagostera, su rival el próximo sábado (16.00 horas), será importante aprovechar las ocasiones de gol y marcar primero ante las peculiares características de su reducido terreno de juego. "Tenemos que jugar todos en ese campo y no es excusa, pero sería importante aprovechar las ocasiones y marcar primero", dijo el valenciano ante los medios y confió en que el Hércules logre adaptarse cuanto antes a las reducidas dimensiones del campo del equipo catalán. "Ya va siendo hora de que aprovechemos las ocasiones que generamos, aunque es verdad que nos son muchas", matizó.



Claudio desveló que durante la semana ha acortado las dimensiones del campo de entrenamiento para acostumbrarse a un escenario que el entrenador cree que incluso perjudica al propio Llagostera. "Ellos juegan bien al fútbol y puede que hasta les perjudique, aunque lógicamente con el paso de las jornadas se van adaptando", dijo Claudio, quien pronosticó un encuentro en el que será clave la concentración ante los "saques de banda, de esquina y los balones en el área". "Es importante ocupar bien los espacios y salir ganador de los balones divididos", añadió el técnico del Hércules, además de descartar el regreso de los extremos Moha y Nieto, a pesar de que ya cuentan con el alta médica tras dos meses de baja por sendas lesiones.



Claudio no adelantó la fecha de las vacaciones del equipo y solo anunció que deberá regresar al trabajo el 1 de enero. "Ellos (los jugadores) ya saben lo que podían haber conseguido si hubieran logrado resultados. Las cosas hay que ganárselas", apostilló. El entrenador no quiso especular con las necesidades del equipo en el mercado de invierno, aunque reconoció que todas las plantillas son mejorables. "Estoy contento con el trabajo de los chavales, pero nos faltan algunas cosas para llegar a ese punto que te hace ganar partidos", explicó Claudio, quien añadió que si finalmente el Hércules decide acudir al mercado "será importante no equivocarse y que lo que venga sea para mejorar".



El valenciano vaticinó que la segunda vuelta será "más dura que la primera y "más complicado sumar de tres en tres", aunque antes de marcarse objetivos a medio plazo recordó que lo más importante es "ganar ahora en Llagostera, que no es poco", en el último partido de la primera vuelta. "No entraríamos entre los cuatro primeros, pero nos iríamos más tranquilos de vacaciones", concluyó el entrenador del Hércules.