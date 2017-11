Claudio: "Ahora el equipo cree en lo que hace hasta el final"

Treinta días después de estampar su firma como entrenador del Hércules, Claudio ya presume de sensaciones y sobre todo de resultados. "Estoy feliz en mi primer mes en todos los sentidos, por el trato y la predisposición de los jugadores, espero estar así mucho tiempo porque será una buena señal". El técnico valenciano habló del azar del deporte rey para explicar la casi incontestable dinámica del Hércules desde su llegada: "El fútbol es caprichoso, antes quizás se hacía lo mismo y no tenías los mismos resultados; hay que aprovechar la dinámica. Cuanto más dure, mejor". No obstante, Claudio sí que quiso poner en valor la fe ciega de los jugadores en el trabajo diario. "Ahora el equipo cree en lo que hace hasta el final, tanto en ataque como en defensa", explicó.

El entrenador volvió a elogiar a su equipo, que jugó media hora con diez en Paterna la semana pasada y destacó que todavía tienen mucho margen de mejora. "Nos falta aún camino en el aspecto psicológico, no perder la concentración y ser más contundentes a balón parado; sobre todo ante el Atlético Saguntino, que lo trabaja muy bien", indicó. No fue el único piropo que le echó al próximo rival blanquiazul (domingo a las 18.00 en el Rico Pérez), del que aseguró que, pese a no tener mucho nombre, es uno de los equipos más complicados del grupo: "Tienen hambre y ganas de mejorar y llegan con una dinámica positiva como nosotros". Claudio, que sus tres victorias al frente del Hércules llegaron a partir del minuto 80, subrayó que espera un partido "muy igualado y largo".

En la mejor de las carambolas, el Hércules podría terminar la jornada segundo clasificado, algo que Claudio no le dio demasiada importancia: "No pienso en los demás partidos, sólo en sumar de tres en tres. Lo más importantes es ganar nostros, luego si los demás resultados acompañan, mejor".



Enfermería

Sobre el ariete Carlos Fernández, que se retiró lesionado ante el Mestalla, Claudio aseguró que ayer y hoy ha entrenado con normalidad, pero que continúa "renqueante" y que de sus sensaciones particulares dependerá su presencia el domingo.