Siviero: "Vamos a discutirle la posesión al Villarreal B y atacarle"

Gustavo Siviero, entrenador del Hércules, aseguró hoy que para el equipo alicantino es un desafío poder lograr la victoria en su visita al filial del Villarreal, uno de los conjuntos que se mantiene invicto en el grupo III. "Sabemos que es un desplazamiento complicado y que es uno de los equipos que aún no ha perdido en la liga y ese es el desafío. Demostrar que somos el Hércules y que podemos ganar", explicó el preparador argentino.



El técnico indicó que la clave para hacerle daño al Villarreal B es "disputarle la posesión de la pelota", ya que recordó que "si se sienten cómodos con ella hay que intentar que no la tengan tanto". "Y también hay que atacarlos. Es un equipo con mucho y buen volumen ofensivo, pero tenemos que aprovechar nuestras posibilidades y creer en lo que somos capaces de hacer", insistió el argentino.



Siviero descartó un cambio de sistema para frenar al filial y, pese a reconocer la importancia de las bajas de jugadores como Juli, Chechu Flores o Nieto, señaló que el Hércules debe adaptarse a las circunstancias, ya que recordó que las ausencias "es algo que les pasa a todos los equipos". El preparador admitió que el equipo está con mejor ánimo tras lograr una "victoria necesaria" la pasada jornada ante el Deportivo Aragón y confió en poder "rentabilizar" esas buenas sensaciones en los próximos partidos.



Siviero también se mostró satisfecho del rendimiento de sus delanteros, a pesar de que han tardado en ver puerta. "No es fácil venir aquí y anotar una cantidad importante de goles es un equipo con una exigencia muy alta. Están trabajando bien y creando ocasiones. La pasada semana comenzaron a marcar y es una buena noticia para nosotros", finalizó.