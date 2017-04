Dani Barroso: "Siento por la afición no haber conseguido el ascenso"

Tras ser despedido del Hércules esta mañana por Juan Carlos Ramírez, Dani Barroso ha dicho adiós al club con una rueda de prensa en el Rico Pérez. "Siento por la afición no haber conseguido el ascenso. Seguiré siendo un herculano más y apoyaré al equipo siempre", ha señalado el técnico vasco, que en dos ocasiones se quedó a las puertas de conseguir el objetivo del salto de categoría. Barroso estuvo acompañado en su adiós por el delegado, Quique Sala, los responsables del fútbol base, José Antonio Palomino y Jorge Fernández, el presidente, Carlos Parodi, y Javier Portillo.

El ya ex director deportivo del Hércules tuvo palabras de cariño y agradecimiento hacia Parodi y Portillo, de quien ha dicho que es "uno de los grandes incomprendidos en la ciudad de Alicante". Barroso no ha querido profundizar en las múltiples diferencias que ha tenido con Ramírez pero sí que ha reconocido que su despido se produce por haber "luchado por la independencia en el trabajo". "Siempre he sido un hombre de club y no he querido ser un problema nunca", ha finalizado tras ser preguntado por si le hubiera gustado una salida diferente.