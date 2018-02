Conoce las especies animales más características de la provincia de Alicante

Conocer la naturaleza y las distintas especies que habitan en la provincia de Alicante significa conocer más en profundidad el lugar en el que vivimos, la sociedad que nos rodea, y en consecuencia a nosotros mismos. A largo y ancho de la Comunidad Valenciana se puede disfrutar de un gran número de parques naturales con especies protegidas, concretamente la provincia de Alicante cuenta con 10 de ellos.



Es importante dar la relevancia que se merece a todas y cada una de estas especies, a su protección y conservación. Es por ello que desde hoy INFORMACIÓN se suma a una interesante iniciativa promovida por Hidraqua y la Fundación Aquae, que consiste en una recopilación de microvideos, realizados por la reconocida bióloga Mónica Fernández Aceytuno, Premio Nacional de Medio ambiente, para compartir y divulgar la naturaleza y especialmente las especies animales que habitan en la Comunidad Valenciana.

Uno de los pilares fundamentales de Aquae es la excelencia profesional en equilibrio con el medio ambiente

La Fundación Aquae combina pensamiento y acción alrededor de un nuevo modelo de desarrollo social, económico y medioambiental sostenible y trabaja para apoyar el talento emprendedor, la investigación y la innovación en el sector de la sostenibilidad. Así mismo, impulsa la investigación, el conocimiento y la experiencia para desarrollar tecnologías inteligentes, el progreso social de las personas y promover la transformación económica y social sostenible, atendiendo a la excelencia profesional en equilibrio con el medio ambiente.

Durante un año, INFORMACIÓN publicará en su versión digital cada mes un vídeo, de 90 segundos de duración, acompañado de un artículo explicativo sobre una especie con el fin acercar el conocimiento de éstas a los espectadores. Detalles y curiosidades que seguramente no conozcas y que seguro te sorprenderán.

Si te apasionan los animales seguro que te enamorará esta serie de artículos sobre las especies de la Comunidad Valenciana, y si no ahora es una buena oportunidad para adentrarte en el mundo animal, un mundo tan cercano a nosotros y tan desconocido a la vez. No te pierdas hoy la primera entrega de esta serie con la presentación de la gaviota Audouin, y atento con a los próximos meses donde hablaremos del coral negro y la culebra de escalera.