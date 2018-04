Compromís acusa al alcalde de ocultar un informe sobre su salario

Compromís per Novelda acusa al alcalde Armando Esteve de haber tratado de ocultar, desde el pasado 4 de abril, un informe del secretario del Ayuntamiento que dice tajantemente que no puede cobrar un salario municipal. «Un informe que ha intentado escondernos a nosotros y a todo el pueblo», asegura la portavoz de la formación valencianista, Sílvia Anna, que también ha anunciado la presentación de una moción en el próximo pleno. Con ella pretende que se apruebe lo que el secretario dice en su informe y se haga efectiva la retirada de los 1.500 euros mensuales que percibe el primer edil. Éste ha justificado mantener su retribución intacta, a pesar de abandonar UPyD y convertirse en No Adscrito, en virtud de un informe externo que determina que la retirada del sueldo sería «contraria a derecho si se basa exclusivamente en el hecho de pertenecer o no a un grupo político municipal».

Sobre las declaraciones de Armando Esteve en las que defiende que los portavoces de la oposición tengan un jornal, desde Compromís se afirma que no aceptarán la propuesta. «La expone ahora, después de tres años de estar en el gobierno. Pero a nosotros no nos compra el silencio por un jornal», subraya Anna añadiendo que «los miembros de Compromís seguiremos luchando contra el transfuguismo», por lo que exigen al alcalde que dimita después de su decisión de modificar el ROM para poder cobrar el salario.