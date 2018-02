Vicente Granero: "La petición del tripartito de protección del edificio del Mercado Central es un nuevo despropósito"

El portravoz adjunto del grupo municipal popular, Vicente Granero, ha valorado esta mañana las últimas noticias relacionadas con el Mercado Central tras las declaraciones realizadas ayer por el tripartito. Granero ha señalado "que no existe explicación y queremos que alguien le diga a todos los ilicitanos la razón por la que después de tres años de gobierno tripartito es ahora cuando se le remite un escrito a conselleria preguntando si el edificio del mercado puede ser o no protegible. Tampoco sabemos quien ha tomado esa decisión y la razón por la que se hace en este momento. Creemos que la única posibilidad de que esto haya pasado ahora es que quieran terminar por completo con el proyecto del Mercado Central".

El portavoz ha informado "que la única cuestión que esto plantea es paralizar una vez más lo poco que se está haciendo en el mercado cuando todos sabemos que ese edificio nunca he estado protegido y nunca nadie a dicho nada sobre eso. Es necesario recordar que, hasta que este proyecto lo abanderamos desde el Partido Popular, nunca ningún partido político ni asociación cuestionó la protección del mismo. Es más de aprobó un PRI, por el pleno del ayuntamiento y conselleria, conllevaba la construcción de un nuevo edificio y fue llevado a los tribunales derivando en sentencias favorables tanto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana como del Tribunal Supremo. Todos ellos ratificaron el PRI y lo que aquello conllevaba". Ha añadido "que además también se realizó un contrato totalmente legal, que está siendo ejecutado y en este momento se están haciendo unas terceras catas. Por lo tanto, podemos comprobar que ya se ha producido una inversión por la empresa por lo que no entendemos que en este punto concreto se remita un escrito a Conselleria. Queremos saber si es un enfado entre socios de gobierno ya que no entendemos el fin del mismo".

Vicente Granero ha señalado "que estamos ante un nuevo despropósito político para la ciudad de Elche que va en perjuicio para la ciudad de Elche y de los ilicitanos por no decir de los placeros del mercado provisional y que apostaron por el proyecto desde el primer día. La única consecuencia que puede llevar este escrito, en el caso de que Consellería lo protegiera, es a indemnizaciones multimillonarias para las arcas municipales, para todos los ilicitanos".