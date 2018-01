La UMH estrecha lazos con el gigante asiático

El vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Vicente Micol, ha asistido junto a una delegación integrada por representantes de la Diputación de Alicante, del sector empresarial y académico al evento "International Project Matching on Belt and Road Investment and cooperation for Foreign Countries", celebrado en Shenzhen, provincia de Cantón (China).

Durante esta visita, el vicerrector Micol ha suscrito un convenio con la Universidad de Shenzhen y otro con el Centro Internacional de Negocios y Comercio Shenzhen Shuibei. Esta visita se enmarca dentro del convenio suscrito entre el rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, el presidente de la Diputación, César Sánchez, y el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar.

El acuerdo firmado entre la Diputación y las universidades públicas de la provincia de Alicante tiene el objetivo de incluir a ambas instituciones académicas en una oferta global para la provincia de Cantón y la ciudad de Shenzhen, una de las zonas más pujantes y de mayor desarrollo económico de China catalogada como el Silicon Valley de China. Estas actividades tienen como objetivo formar parte de la iniciativa del "Cinturón y Ruta de la Seda (Belt and Road Initiative)" que supondrá una inversión de casi un billón de euros por parte del gobierno chino. Asimismo, los representantes de la Diputación han presentado los proyectos del Tren de la Costa y la zona franca del puerto de Alicante a constructoras y entidades financieras chinas.

Durante la celebración del evento, la delegación alicantina ha visitado la Shenzen Enterprise Confederation (SEC), una confederación con más de 5.000 empresas de la zona de Shenzhen. En este contexto, el vicerrector de la UMH Micol Molina se ha reunido con la presidenta ejecutiva de esta institución, Yu Jian, para iniciar contactos de colaboración con el Parque Científico de la Universidad y el futuro Elche Campus Tech. Asimismo, ha mantenido una reunión con el responsable de Shenzhen Bay Sci-Tech Innovation encargado de la generación de startups y spin off, Qiu Daoyong, para establecer colaboraciones con el Parque Científico de la UMH y acciones de movilidad entre estudiantes de la UMH y chinos en ambos parques. Persiguiendo un objetivo similar, Micol se ha reunido también con los responsables de uno de los 6 parques tecnológicos de esta ciudad (Shenzhen Eco-Technology Park).

La visita ha continuado en la Universidad de Shenzen, donde la delegación alicantina se ha reunido con el vicepresidente de la misma Du Hongbiao, el director del Instituto de Lenguas y el de la Oficina de Relaciones Internacionales. La UMH ha mostrado su oferta académica y se han estudiado diferentes posibilidades de movilidad. La Universidad de Shenzhen tiene una cantera de estudiantes con conocimientos básicos de español que pueden ser potenciales estudiantes para los programas de movilidad y de Study abroad de nuestra universidad. Esta Universidad, potente en ramas de ingeniería, tiene muy pocos acuerdos con otras universidades españolas. También, ha asistido a dicha reunión el cónsul general de España en Cantón, Marcos Gómez.

Por otro lado, el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UMH ha firmado un convenio con el International Business Center (IBC), con el objetivo de colaborar en el desarrollo de nuevos materiales y en la búsqueda de fondos de inversión para spin off y startups de la Universidad.

Para finalizar la visita, la UMH ha asistido a una reunión de trabajo de la Cámara de Comercio de Shenzen (Shenzen Chamber of Investment, SZCI), en la que han participado una selección de 30 empresas de dicha cámara. En concreto, la Universidad ha aprovechado la celebración de esta reunión para exponer la oferta de la UMH a estas empresas, dedicadas a sectores diversos como la biotecnología, la gestión de residuos, la agroalimentación, los productos de higiene y limpieza, el turismo, la fibra óptica, la industria aeroespacial, la fabricación de drones o de sistemas de domótica.

La visita ha culminado con la firma de todos los convenios entre la Universidad de Shenzen, la UMH y la Universidad de Alicante. Este acuerdo se ha suscrito durante la celebración de la cena de gala anual de la Cámara de Comercio de Shenzen.