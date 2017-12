El Colegio de Enfermeros niega el intrusismo en los laboratorios del Hospital General

El Colegio de Enfermeros de Alicante respondió ayer a la denuncia que el Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana ha elevado al Consell y en la que denuncian que el Hospital General de Elche infringe la ley al permitir que haya enfermeros realizando pruebas en varios laboratorios del centro. El colegio que representa a los enfermeros «rechaza rotundamente el intrusismo profesional que quieren atribuir los Técnicos Sanitarios a los profesionales de Enfermería que trabajan en los laboratorios de Inmunohematología -banco de sangre- y en el de Hematología-Hemostasia - que se encarga de realizar las pruebas de coagulación».

Además, desde el organismo defendieron que «las enfermeras que trabajan en estos servicios están perfectamente cualificadas y preparadas para realizar las funciones que vienen realizando desde hace muchos años con total diligencia y satisfacción para los usuarios y el sistema sanitario.

Por tanto, además de defender el trabajo de sus profesionales, el organismo, que cuenta con el respaldo del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, lamentó ayer lo que calificaron como «el acoso de este colectivo -el de técnicos- en cuestiones profesionales, que ya han sido resueltas por los tribunales de Justicia, los mismos que han sentenciado su consideración de trabajadores de un oficio sanitario pero nunca como profesionales. El propio Colegio de Técnicos de la Comunidad Valenciana ha sido vaciado de contenido estatutario por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y también por el Tribunal Supremo. El alto tribunal les ha recordado recientemente que no son titulados universitarios, si no trabajadores de un oficio y no profesión».

Por el contrario, desde el Colegio de Técnicos hacen referencia a una sentencia reciente del Centro Sanitario Integrado de Villena, que establece que ciertas competencias profesionales están reservadas a los Técnicos Superiores Sanitarios, y que son las que piden al Hospital General que respete.

Sin embargo, «para la Organización Colegial de Enfermería provincial y de la Comunidad Valenciana, está claro que las competencias y funciones que vienen realizando los profesionales de enfermería en los servicios ahora cuestionados solo las pueden llevar a cabo la Enfermería universitaria», concluyeron.