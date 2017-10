Una feria por y para el bebé

Lo que empezó como una afición en redes sociales a la hora de compartir fotos y momentos en Instragram, ha culminado en una feria que acogió ayer a numerosos asistentes en IFA. La Kids & Co. by Fátima Cantó toma el nombre de la «influencer» ilicitana. Con las fotografías que comparte en las redes con sus dos gemelos y su canal de youtube, acumula más de 130.000 seguidores. Parte de ellos se dejaron ver ayer en la feria, que además de muchos expositores de firmas relacionadas con el cuidado de bebés, sus mamás e incluso de mujeres embrazadas, contó con actividades para disfrutar en familia. Lo cierto es que la industria que hay detrás del proceso de embarazo y el periodo de lactancia, ha ido en auge en los últimos año. Para el bien tanto de la madre como de los hijos, aseguró la propia Cantó a este diario, que agradeció «la gran afluencia, que no esperaba que fuera a ser tanta». A primera hora se realizó un cuentacuentos de su libro, «Wombats. El mágico suceso», que cuenta la historia de dos gemelos idénticos. Tanto como los de la propia Cantó, que acumula miles de «likes» en sus redes sociales, principalmente Instagram.

Pilates para el post-parto, pilates infantil o para embarazadas concentraron las actividades de la mañana, así como talleres de masaje infantil. Otro de los más aplaudidos por las madre fue el de la recuperación de suelo pélvico. Las charlas y mesas de debate también se sucedieron ayer en torno a la maternidad. Temas como los mitos de la lactancia, estrategias para ayudar a los niños distraídos e inquietos o recursos y juegos para superar las rabietas captaron la atención de padres y madres que acudieron a la cita.

Ropa y calzado para bebés, premamás y niños menores de siete años, artículos de higiene personal, belleza y salud centraron el espacio expositivo. Especial éxito tuvieron las ecografías y servicios médicos, una oportunidad para las embarazadas de volver a ver a su futuro hijo y comprobar que la gestación se desarrolla con normalidad.

Y es que, por suerte, «todo lo que rodea la maternidad está cambiando, y hay mucha más información y se cuida el bienestar del niño, pero también de la madre», reiteró Cantó. La feria continúa con las mismas actividades, durante toda la jornada.