El alicantino Miguel Castillo, elegido para presidir durante un mes Adecco España

La iniciativa busca «apoyar a los jóvenes en sus primeros pasos profesionales».

Con grandes inquietudes desde pequeño -por los estudios, la música o el deporte- y con interés ya desde los 16 años «por la actividad creativa y el trabajo en equipo, que me fueron llevando al camino del emprendimiento y de la gran empresa», el alicantino Miguel Castillo parecía cumplir todos los requisitos para poder competir en el programa internacional Adecco Way to Work. Un proyecto con el que la compañía de recursos humanos selecciona a un joven para que durante un mes presida la empresa, junto al dirigente de la firma en cada país. Una iniciativa que pretende «estar al lado de los jóvenes y ayudarles en sus primeros pasos profesionales», subrayan desde Adecco.

Tras un intenso proceso de selección, ayer se conoció que el alicantino, de solo 21 años, fue el elegido para presidir durante un mes la empresa, lo que le supondrá ser «la sombra» del presidente de Adecco en España, Portugal y Latinoamérica, Enrique Sánchez. En este periodo, Castillo tendrá que asistir a reuniones, viajar con el ejecutivo y participar en la toma de decisiones, además de proponer iniciativas, según señalaban en Adecco. Y como trabajo de alta cualificación estará «bien remunerado», según indicaron desde la empresa, aunque sin facilitar la cuantía.

Miguel Castillo está estudiando segundo curso de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Alicante, domina a la perfección el inglés y fundó su propia empresa de marketing en 2017. Además, cuenta con un título en Marketing Communications por el IE Business School y otro en Neuromarketing por la Universidad de València.

Con esta experiencia que va a iniciar, además, tendrá la posibilidad de convertirse en CEO mundial de la compañía por un mes. Para ello, tendrá que luchar por ser uno de los 10 mejores presidentes de entre los 47 que han sido nombrados en todo el mundo dentro de este mismo programa. «Un reto difícil, porque, al igual que en el proceso en España, seguro que los 47 jóvenes que realizarán la misma tarea que yo en otros países son muy buenos. Pero, aunque pueda tener posibilidades, yo ahora solo pienso en centrarme en aprender con esta oportunidad de ser CEO (Consejero Delegado) de Adecco en España por un mes, ya que es «una experiencia única para aprender aquello que no se puede enseñar», según explicaba ayer «muy ilusionado», a la vez que sorprendido por la elección, durante una conversación telefónica.



Un intenso proceso de selección

Esta es la quinta edición del programa de la compañía de recursos humanos y existe la posibilidad de que el joven seleccionado pueda pasar a formar parte de la plantilla de Adecco. El plan, integrado en el programa Adecco Way to Work, se trata de una actuación que «pretende brindar la oportunidad laboral única a un joven de cada uno de los países que forman parte de la iniciativa (47 de los 60 en los que está presente el grupo)», según informó la compañía.

El alicantino es el más joven de los cinco finalistas que quedaron tras un intenso proceso de selección en varias fases. Estas suponían realizar una carta de motivación, pruebas tipo test para valorar el nivel de inglés, el razonamiento abstracto, el numérico y el verbal, así como enfrentarse a técnicas para evaluar su capacidad para trabajar en equipo y bajo presión o para tomar decisiones. Después, vinieron las entrevistas personales para conocer sus proyectos profesionales y sus motivaciones personales, en general. La última fase se centró en una entrevista con el presidente de Adecco, Enrique Sánchez.

De la convocatoria se enteró por una red social y se presentó «porque siempre me ha gustado el mundo de la empresa y me he considerado una persona emprendedora y proactiva. Me gusta presentarme a proyectos, foros o convocatorias relacionados con los jóvenes, el mundo empresarial y la educación», añade. De hecho, pese a su juventud, tiene las ideas muy claras sobre la necesidad de «acercar más el mundo de la empresa a los jóvenes». Considera importante que se trabaje «para proporcionar a los estudiantes oportunidades reales para tener experiencias más prácticas en las compañías, como en este caso». Cree fundamental que las empresas vean que «en España hay muchos jóvenes preparados y con talento y que ellas también se pueden beneficiar del trabajo de estos estudiantes o de los que acaban de terminar la carrera, aunque no tengan experiencia». Cuando finalice su «presidencia» en Adecco, el próximo año cursará tercero de carrera en Londres, en la Universidad de Westminster. Y cuando termine los estudios, enfocará su futuro profesional hacia el mundo de las grandes empresas. «Me interesan las que tienen un impacto positivo en la sociedad». Aunque no tiene claro el sector al que se dedicará, se inclina por áreas como las de estrategias y desarrollo de negocio o marketing.

Miguel Castillo ve con preocupación, como muchos alicantinos, las dificultades que hay para el acceso de los jóvenes a su primer empleo. Y, además, de abogar por una mayor cercanía entre empresas y Universidad, también considera que se debe abordar esta cuestión desde el ámbito educativo, «aunque es difícil y sé que cuesta. Pero sí puede haber iniciativas desde distintos ámbitos».

Castillo cree que durante la carrera «debemos tener la posibilidad de ver casos reales en las empresas. Los jóvenes tenemos que prepararnos para el mundo actual. A veces, nos da la impresión de que nos estamos preparando para algo que ya ha pasado».