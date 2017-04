El club que solo mira hacia la Asobal

Los números del Agustinos Alicante esta temporada asustan. Es el único equipo invicto de toda la Primera Nacional y encadena 21 victorias consecutivas en su casa, la Catedral. Reciente campeón del grupo E a falta de dos jornadas, ya piensa en los «play off» de ascenso a la División de Honor B, la categoría de plata y antesala de la Asobal. La fase decisiva tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de mayo en una sede todavía por confirmar. Allí habrá tres grupos y tres equipos conseguirán el ascenso. ¿Podrá ser Alicante la sede? «Eso es lo que queremos, estamos haciendo fuerza para conseguir el dinero necesario», señaló ayer Óscar Gutiérrez, entrenador del Agustinos. «Puede ser muy bonito, pero no me obsesiona. Si no se puede subir aquí se intentará fuera de Alicante», agrega el técnico.

Aunque pueda parecer que la temporada está siendo un paseo para el Agustinos, Óscar asegura que ni mucho menos. «Hay partidos que están siendo muy complicados y que nos llevan al límite, como el Elche o Ibiza, pero lo importante es que no hemos perdido ninguno», afirma el técnico alicantino, que no teme llegar con falta de tensión al «play off»: «Es todo lo contrario, los rivales nos exigen mucho porque quieren ser el primer equipo en ganarnos».

Pese a que haya pasado casi un año y medio de la última derrota en casa, Óscar la recuerda perfectamente. «Fue contra el Petrer en diciembre de la temporada pasada, desde entonces no hemos vuelto a perder», apunta.

El Agustinos está muy cerca de clasificar a un equipo alicantino para la categoría de plata once años después, aunque no olvidan que el verdadero objetivo es la Asobal, «y si puede ser rescatando a todos los jugadores que tenemos de nuestra cantera jugando en la máxima categoría». «Tenemos ambición por llegar a la División de Honor B por dar un salto más hacia la Asobal. Fue un objetivo que nos planteamos hace dos años ahora que no es una competición tan exigente económicamente como antes», señala el entrenador del conjunto alicantino.

¿Algún secreto de la impoluta trayectoria de este año? «Tenemos prácticamente el mismo equipo que la temporada pasada con algún refuerzo y ya jugamos casi de memoria. Hemos madurado mucho y los jugadores tienen ansiedad y ganas de seguir compitiendo», reconoce Óscar, que ya está mirando posibles rivales en el «play off» y apunta como uno de los más peligrosos a los filiales del Granollers y Anaitasuna.