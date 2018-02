«Recogemos el espíritu lúdico y salvaje del R&B»

Después de hacer bailar al público este verano en el Castillo de Santa Bárbara, The Limboos regresa –junto a los alicantinos Sra. Robinson– para inaugurar mañana a las 20.30 horas el M Festival Rock Mediterráneo en el Aula de Cultura de Alicante. Formados en 2014, sorprendieron a todos con su álbum debut, Space Mambo, y ahora preparan nuevas canciones tras su segundo trabajo, Limbootica, editado en 2017.

El «rhythm and blues exótico», del que hace gala este grupo madrileño-gallego se explica «por los pocos prejuicios que tenemos a la hora de hacer música», apunta Roi Fontoira, vocalista y guitarrista, que asegura que «antes que músicos somos gente melómana que amamos la música».

En un universo donde domina el indie-pop español, esta banda muestra su predilección por la «música afroamericana de los años 60 para atrás, maridada con influencias latinas, y sin ningún corsé», indica Fontoira. «El R&B es un cajón desastre donde entran muchos subgéneros. Nos gusta, desde el blues al rock and roll, cosas más swingueras o los ritmos caribeños. Metemos mento, bossa nova, mambo, psicodelia... Lo exótico nos da un abanico bastante amplio, un salvoconducto para no ceñirnos a un estilo».

El miembro de la banda no duda en afirmar que las referencias del grupo miran más al pasado que al presente: «Totalmente. Se hacía una música de mayor calidad. Ves las listas de éxitos de los 50 y 60 y no hay color. La industria musical era de otra manera y se apostaba por el talento. No es que no haya buena música hoy pero no ha lugar a debate».

Por ello, Fontoira apunta que en The Limboos «recogemos el espíritu lúdico y salvaje de esa música, tomamos el testigo de la música original, muy mundana, que da mucho juego para la improvisación, invita al baile, al diálogo con el público y da pie a que sea una fiesta».

El grupo –formado también por Daniela Kennedy, Sergio Alarcón, Santiago Sacristán y Dani Niño– no ha parado de dar conciertos desde que empezó «porque esto no permite mucha pausa, exige estar tocando y componiendo a la vez» con la recompensa de haber ido ganándose un nombre después de «mucho trabajo y mucha furgoneta».

Junto a ellos tocarán los alicantinos Sra. Robinson, que en mayo sacaron su tercer álbum, Nada Mejor, una apuesta por el rock and roll de patrón norteamericano cantado en castellano.

La entrada es de 5?; los conciertos siguientes serán gratuitos.