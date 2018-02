Cuando Netflix se lanzó a producir series en los países donde estaba implantada sabía que The Crown se iba a convertir en una de los títulos estrella de su catálogo. El prestigio de las series británicas hoy día es indudable, por lo que la primera serie de la plataforma de pago en ese país tenía que estar a la altura. La ambición de la propuesta queda reflejada en su más que generoso presupuesto, donde cada episodio tiene un coste de entre 6 y 13 millones de dólares que la hacen mucho más cara que Juego de Tronos. La segunda temporada se estrenó poco antes de las navidades y toda la maquinaria ya se ha puesto en marcha para la producción de la tercera, donde se va a renovar a todo el reparto. El motivo es que la trama dará un salto de diez años en el tiempo para dejar atrás la etapa de la juventud de la reina Isabel II de Inglaterra. La serie es una reconstrucción de la historia política de Inglaterra en la segunda mitad del siglo XX contada con elegancia y destinada a convertirse en un clásico.

Hay dos películas que pueden ser un complemento ideal para esta serie. La primera es El discurso del rey de Tom Hopper que prácticamente termina donde comienza The Crown. Y la segunda es The Queen de Stephen Frears, que podría ser como una especie de epílogo, ya que se nos cuenta cómo afrontó la reina Isabel la muerte de Diana de Gales y la crisis que sufrió la institución de la monarquía en el Reino Unido a raíz del trágico suceso. La película sería como un último capítulo de lujo para la producción de Netflix, aunque todo apunta a que en televisión también veremos de nuevo esos mismos hechos. La conexión argumental con The Queen es evidente, ya que ambas tienen el mismo origen, la obra teatral The Audience de Peter Morgan (que también es el guionista de la serie) en la que se nos va contando la vida de la monarca a través de los encuentros con los primeros ministros del gobierno. Además de Morgan, el otro pilar en la producción de este biopic de lujo es el cineasta Stephen Daldry (director de películas como Billy Elliot, El lector o Las Horas) que aquí también se pone las tras cámaras en algunos episodios.

Si en la película se recreaban los encuentros entre Isabel II y Tony Blair, en la ficción de Netflix ya hemos conocido a otros primeros ministros del Reino Unido durante los primeros años del reinado. En la primera temporada se nos presentaba a un Winston Churchill encarnado por John Lithgow en los días en los que era una sombra del político que fue y se había convertido en un lastre para el Ejecutivo. En la película Hellen Mirren (que por cierto también encarnó a la reina en la versión teatral) y Michael Sheen (Masters of sex) daban vida a la veterna monarca y a un primerizo Blair que acababa de llegar al cargo de primer ministro. En la serie los papeles se invierten, ya que es la joven reina, que contra todos los pronósticos ha llegado a la corona, la que va aprendiendo en sus encuentros con un personaje de la talla de Churchill que, aunque sus días de gloria han pasado, su experiencia y su veteranía marchan a la joven reina. En la segunda temporada, hemos conocido a Anthony Eden y a Harold MacMilan aunque ninguno de los dos sale muy bien parado. Ninguno estaba a la altura del político al que sucedieron y la reina tampoco logra empatizar con ellos como lo hizo con su predecesor. Si el carisma de Churchill se cimentó en la II Guerra Mundial, Eden quiso pasar a la historia con otra guerra tras la crisis abierta con la nacionalización de Egipto del Canal de Suez y que le acabó costando el puesto. MacMilan queda como un político pusilánime y mediocre que acaba traicionando a la Corona. Por cierto, el personaje de MacMilan en la obra teatral no aparecía.

Uno de los grandes retos de The Crown era lograr hacer un biopic de la vida de Isabel II sin caer en la cursilería, ni idealizar demasiado a sus personajes. No se puede decir que la serie tenga una visión crítica con la monarquía, pero no duda en poner en foco sobre las luces y las sombras de la reina, a la que interpreta Claire Foy. Todo apunta a que el personaje evolucionará de su inocencia inicial a convertirse en otro de esos antihéroes televisivos que hemos visto en las series de los últimos años. En la primera temporada se nos mostraba la llegada al trono de un jovencísima Isabel II y cómo aprendía a moverse en su cargo. La juventud del personaje supone hasta un soplo de aire fresco y se nos llega a presentar como vientos de innovación de la vetusta institución. En la segunda temporada, la joven reina rodeada de rancios asesores nota que se está quedando desfasada y alejada del pueblo. Uno de los puntos culminantes es el choque con Jacqueline Kennedy, ante cuyo carisma la propia reina se ve empequeñecida. La monarca nota cómo su papel es muchas veces meramente decorativo y protocolario, sin que nadie le explique nada de los grandes asuntos de Estado. Mientras, los problemas personales de la monarca van salpicando a la institución, como cuando las juergas e infidelidades de su marido (Matt Smith) saltan al dominio público o se demuestran la conexión con los nazis de otro miembro de la familia real. Pero, sin duda, una de las mejores tramas de la serie es la de su hermana, la princesa Margarita, interpretada por Vanessa Kirby. Ya vimos cómo en la primera temporada, Margarita no había podido casarse con el hombre que amaba porque era divorciado. La princesa sigue en su papel de mujer rebelde enfrentada a un sistema machista y cuya libertad está muy limitada por razón de su cargo pero que no se muerde la lengua para decir lo que piensa. Las apariciones de la realeza en los medios de comunicación por asuntos del corazón han sido una constante en el reinado de Isabel. Eso sí, a su pesar.

Para la tercera temporada, Olivia Colman (Broadchurch) tomará el relevo de Claire Foy (quien por cierto se va a interpretar a Lisbeth Salander en la nueva entrega cinematográfica de Millennium) como la reina de Inglaterra, mientras que Margarita será encarnada por Helena Bonham Carter (quien por cierto era la reina madre en El discurso del rey). Todavía se busca a quién sustituirá a Matt Smith como el príncipe Felipe de Edimburgo, aunque algunos medios apuntan a que se estaría negociando con Paul Bettany. En los nuevos episodios llegarán nuevos personajes, como Carlos de Inglaterra (a quien ya vimos como niño carne de buying en la segunda temporada), a Diana de Gales y a Camila Parker. Todo apunta a que veremos fraguarse el matrimonio entre Carlos y Diana y la relación de éste con Camila. Todos sabemos cómo terminó aquella unión. Y para la cuarta temporada se incorporará el personaje de Margareth Thatcher. Ya hemos hablado de la importancia en el argumento de las reuniones de la monarca con sus primeros ministros, por lo que la Dama de Hierro será otro de los personajes centrales. Algunos hasta se han puesto los dientes largos imaginando que los productores acudan a Meryl Streep para volver a ponerse en la piel de la política conservadora. No es descabellado que la actriz cambie el cine por la televisión, ya que lo ha hecho recientemente al ser uno de los fichajes estrella para la segunda temporada de Big Little Lies.

A pesar de sus intentos de cambio, Isabel se convertirá en alguien que vive en su propia burbuja, de espaldas a la realidad y atrapada por principios con los que se comprometió al inicio de su reinado. La intención de Peter Morgan es hacer seis temporadas, por lo que el nuevo reparto se quedará sólo durante dos, los mismos que el reparto anterior. ¿Es spoiler hablar a estas alturas de la muerte de Diana? ¿Será éste el final de la serie o la trama seguirá hasta nuestros días? ¿Volverá Helllen Mirren a ponerse la corona para los episodios finales?