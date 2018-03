El PSOE presenta una propuesta para que el Gobierno aplique exenciones fiscales a los afectados por la Xylella

Los diputados socialistas por la provincia de Alicante Patricia Blanquer y Herick Campos han registrado una Proposición no de Ley (PNL) para que el Congreso inste al Gobierno a incluir la exención del IRPF para las ayudas indemnizaciones públicas recibidas por o para la destrucción de las plantas y cultivos en el marco de las actuaciones de control y erradicación de plagas.

Esta propuesta se enmarca en una serie de acciones del PSOE que "recogen las reivindicaciones" de los agricultores afectados por la plaga de la Xylella fastidiosa que daña al sector en diversas zonas de la provincia de Alicante, según ha informado la formación en un comunicado.

En concreto, las medidas en las que se centran las acciones de los representantes socialistas en la Cámara Baja, tiene como principal eje la exención del pago de impuestos -Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas- por las indemnizaciones que tengan que cobrar los afectados.

En este sentido, en la proposición se especifica que serán beneficiarios de estas exenciones los receptores de ayudas indemnizaciones por la destrucción de plantas y cultivos por las Xylella fastidiosa y hayan recibido las mismas en el marco de las acciones emprendidas por la Generalitat Valenciana o, en su caso, el Gobierno de España.

Esta acción se complementará en los próximos días con la presentación también de una enmienda a un proyecto de Ley ahora en tramitación, para que se incluya en ella la exención del pago por la percepción de indemnizaciones y ayudas públicas por arranque de arbolado y cultivo en el marco de actuaciones destinadas al control y erradicación de plagas.

"Hemos recogido sus reivindicaciones para intentar que la ya complicada situación no se vea agravada por el posterior pago del IRPF, y aunque la reposición de bienes está exenta, queremos que la propia ley contemple el arranque de arbolado, algo que en la actualidad no ocurre. Por eso solicitamos su incorporación para que no quede sujeto a su interpretación", ha explicado Blanquer.



Xyllella en el campo valenciano

Por otro lado, en la PNL también se indica que el pasado mes de diciembre de 2017, las organizaciones agrarias remitieron una carta al Ministro de Hacienda y Función Pública en la que le trasladaban la gran preocupación del campo valenciano ante la plaga de la Xylella fastidiosa que ya afectaba a la provincia de Alicante.

"Esta plaga está teniendo un perjuicio económico para los agricultores de la zona afectada, porque no solo se eliminan los árboles afectados, sino que por prevención también se están arrancando los de su alrededor que están sanos", ha apuntado la moción socialista.

Por ello, "las administraciones deben ser sensibles a esta situación y deben estudiar y atender las revindicaciones de los sectores afectados, en este caso, de la petición de las diferentes organizaciones agrarias que solicitan del gobierno que se incorporen la exención del IRPF para las cantidades recibidas en concepto de ayudas indemnizaciones públicas para destrucción de las plantas y cultivos", se señalada en la proposición.

Estas ayudas "se encuentran en el marco de las actuaciones de control y erradicación de la Xylella fastidiosa, dentro del plan de contingencia de la Conselleria de Agricultura, basado en el contenido de las decisiones de ejecución de la Unión Europea", se especifica en la PNL.

Asimismo, los diputados socialistas han señalado en la moción que la aplicación de excepciones en el IRPF "no es un planteamiento nuevo en el ámbito de impuestos, ya que la propia ley contempla ya la exención fiscal para las indemnizaciones públicas en el caso de sacrificios obligatorios de cabaña ganadera a consecuencia de las actuaciones de control y erradicación de epidemias o enfermedades.