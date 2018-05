Desembarcan en Alicante más de 2.500 pasajeros

Más de 2.500 pasajeros han desembarcado esta mañana en la estación marítina de Alicante en el buque Mein Schiff 6, de TUI Cruisses, según informa el Patronato Municipal de Turismo y Playas que dirige la popular Mari Carmen de España. Este barco proviene de Barcelona y partirá esta tarde a las 18.00 horas hacia Lisboa. La mayoría del pasaje de este crucero son británicos y estadounidenses que tienen la oportunidad de conocer Alicante.

El Ayuntamiento además está fletando autobuses especiales para que los turistas que desembarcan puedan subir al Castillo de Santa Bárbara, uno de los monumentos de Alicante más visitados durante estas estancias. Esto se debe a que los ascensores están estropeados. Son autobuses lanzadera que recogen a los turistas en la zona de entrada del túnel, en Juan Bautista Lafora. Este servicio ya se habilitó el pasado fin de semana para facilitar la llegada de los cruceristas la fortaleza pues los elevadores llevan más de una semana estropeados.

Este crucero atraca una semana antes de la llegada de tres buques a la Terminal Portuaria que tendrá lugar el día 17, en un mes especialmente intenso en el que visitarán el Puerto nueve barcos.

El turismo de cruceros es fundamental para Alicante, sostiene el Ayutamiento, porque sirve para desestacionalizar la demanda y tiene un gran impacto económico en la ciudad, con alrededor de cinco millones de euros en 2017. Desde la Concejalía de Turismo se está trabajando para la consolidación de este tipo de segmento.

El turismo de cruceros representa uno de los nichos de mercado turístico internacional que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años, como lo demuestra las propias cifras que se dan en el Puerto de Alicante, que en la actualidad está en torno a los 100.000 pasajeros al año.

El próximo jueves, 17 de mayo, amarrarán en el puerto de Alicante tres cruceros de manera simultánea -el Seven Seas Explorer, el Navigator of the Seas y el Jewel of the Seas-, con un pasaje aproximado de 6.000 cruceristas. El Ayuntamiento y el sector turístico de la ciudad quiere volcarse y se ultima un atractivo programa para atender a los pasajeros que decidan aprovechar la escala para conocer Alicante.

Habrá un tardeo especial. Treinta y un establecimientos hosteleros abrirán sus puertas desde primera hora de la mañana y habrá bailes regionales en la plaza del Ayuntamiento con una exposición de Nanos y Gegants. Los establecimientos abrirán a primera hora de la mañana y con motivo de la visita de los cruceros han adelantado el inicio de nueva edición de la Ruta de las Tapas con 37 creaciones que se ofreceran a turistas y alicantinos. Se ha diseñado una pegatina especial para colocar en la entrada de los locales y se informá de la promoción en la terminal de cruceros.

El Puerto de Alicante abrió el pasado marzo con la visita del Norwegian Spirit con 2.330 pasajeros la temporada alta de crucreos. La mayor parte de los pasajeros eran turistas británicos que llegan desde Málaga rumbo a Barcelona. Las previsiones para este año son muy positivas, con la llegada de 53 barcos.