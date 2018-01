La guerra de precios y el alojamiento clandestino marcan Fitur 2018

Los empresarios piden más contundencia a la Administración para regularizar las miles de plazas de apartamentos turísticos.

Un año que sigue con luces pero también con sombras. El sector turístico de la Costa Blanca arrancó ayer una nueva edición de Fitur, la principal feria turística de España y segunda en el mundo tras la ITB de Berlín, con optimismo pero también con la incertidumbre que provocan las rémoras (alojamiento clandestino) que lastran el sector desde hace dos años y que amenazan con recrudecerse esta temporada, sobre todo por su impacto en el mercado nacional, el más sensible ante cualquier vaivén de la economía. El ambiente que se respira en Madrid es de un optimismo moderado al saber que será difícil poder repetir las cifras que han acercado a los 7 millones los turistas extranjeros que visitaron la provincia el año pasado y que es la cifra que se quiere repetir este año.

Efecto Brexit y la consiguiente pérdida del valor de la libra frente al euro, recuperación de Túnez y Turquía (esto en menor medida todavía como lo demuestra la tensión que se vive en las últimas horas en las calles de Túnez) y, sobre todo, la competencia de la planta de viviendas y apartamentos de alquiler son las principales amenazas para un sector de alojamiento, el reglado, que ya cerró el año pasado con un descenso del 8% en las pernoctaciones de los turistas españoles, seducidos por las plataformas de alojamiento online que ofrecen viviendas en municipios turísticos con tarifas que llegan a ser un 50% más baratas que las de los hoteles, pero con muchas menos prestaciones, por supuesto.

Toni Mayor, presidente de Hosbec, la principal asociación hotelera de la Costa Blanca, se mostró en este sentido preocupado por el recorrido que puede tener hasta el mes de marzo la evolución de las reservas, ya que países como Turquía y Túnez han tirado los precios y están ofreciendo el «todo incluido» por 38 euros el día en hoteles de cinco estrellas. «Ahí puede estar nuestro gran caballo de batalla junto al alojamiento alegal que nos hace daño y desde aquí pido a la Administración que haga fuerza para evitar una realidad que está ahí y con la que tenemos que luchar pero aprendiendo a trabajar con ella. ¿Y cómo? Pues dando mejor servicio y calidad en los hoteles. Ofrecer productos que no se van a encontrar en los apartamentos», subrayó Mayor. En este sentido, la secretaria general del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, anunció junto al delegado del Gobierno, Juan José Moragues, la creación de un cuerpo de inspectores privados que peinarán la oferta de apartamentos para ver cuáles están reglados y cuáles no.

Fitur 2018 ha arrancando con fuerza y desde el primer minuto todos los estands están muy animados, máxime cuando sobre las 11.30 horas de ayer los Reyes de España visitaron el estand de la Comunidad Valenciana. Fueron recibidos por el presidente Ximo Puig y se pararon en la Hoguera de Alicante donde la Bellea del Foc, Sofía Morales, que coincidió en Fitur con la Reina de Fiestas de Elche, tuvo reflejos para invitarles a visitar la ciudad y conocer sus fiestas mayores. No dio tiempo para más porque los escoltas no permitieron ni poder tomar fotografías.

Ayer fue el Día de la Costa Blanca, presidido por el presidente de la Diputación, César Sánchez, quien anunció que «el gran reto para este año es la lucha contra la desestacionalización para lo cual vamos a apostar por tres ejes. La gastronomía, el deporte y la fiestas de los pueblos. Casi todas se celebran en temporada baja y puede ser un excelente reclamo». De hecho, el sábado 1.200 festeros de los Moros y Cristianos recorrerán el centro de Madrid. El Patronato Provincial de Turismo preparó una presentación espectacular repartiendo unas máscaras que trasladaban al visitante olores y música de la provincia. Al final el acto se cerró con una muestra gastronómica ofrecida por el restaurante El Maestral.

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, se felicitó por el «impulso que hemos dado a la vertiente empresarial en Fitur, lo demuestra el que contemos con 210 empresas que ofrecen sus productos, bautizados por Turismo como experiencias. La Agencia Valenciana de Turismo presenta en Madrid 350 productos para comercializar entre los visitantes que se ofrecerán online por toda Europa.

Si las fiestas del fuego protagonizaron la anécdota positiva en la inauguración de Fitur, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, vivió un momento poco agradable al verse obligado a abandonar la ceremonia de saludos que se había organizado para recibir a don Felipe y doña Letizia en el estand de la Comunidad Valenciana.

Pérez se mostró molesto porque, según explicó, personal de Protocolo de la Generalitat le invitó a abandonar el estand sin darle explicaciones. «Me he ido y punto. Ahí se ha quedado todo, no pasa nada», dijo el alcalde del principal municipio turístico de la Comunidad Valenciana al sufrir este feo. Según fuentes de la Generalitat, el desplante no fue cuestión autonómica sino de la Casa Real, que sólo permitía estar a los alcaldes de las tres capitales de provincia, a los presidentes de las diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón; al delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues; y al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. «Todo lo ha organizado la Casa Real», insistieron desde el Consell, que aseguró haber planificado al milímetro la agenda y dar todo tipo de facilidades para que el alcalde de Benidorm estuviera en el mayor número de actos. Pérez aprovechó Fitur para anunciar que todas las playas del municipio contarán con servicio de wifi gratuito (hasta ahora sólo había en una parte de la de Levante y el Castillo), como un paso más del Ayuntamiento en su intención de convertir el municipio en el mejor dotado tecnológicamente de la costa española. El wifi llegará a Levante, Poniente, Mal Pas y a las calles más cercanas a la orilla del mar como Martínez Alejos.

Por segundo día consecutivo, Información Tv emite esta noche su informativo de las 20.30 horas desde el pabellón 7 de IFEMA, lugar donde está ubicada la Comunidad Valenciana en Fitur.