El PP critica al PSOE por no invertir 100.000 euros en el Parque de Bomberos de San Juan

El concejal del PP José Ramón González ha criticado hoy al gobierno municipal "por no haber ejecutado el año pasado el presupuesto de 100.000 euros que estaba previsto para la finalización del Parque de Bomberos Ildefonso Prats", en la calle Locutor Vicente Hipólito, en la playa de San Juan. "La instalación no está aún acabada y precisa de una piscina para las prácticas de buceo, un laberinto de humos y un pozo para maniobras acuáticas", asegura el edil en un comunicado, quien acusa al ejecutivo del PSOE de no cumplir sus compromisos: "No podemos entender que se haga un presupuesto, se asuman unos compromisos, y luego no se intenten ni cumplir; pedimos un poco de seriedad en un área tan sensible como la que lleva y que es tan importante para los alicantinos como es la Seguridad".

En respuesta, el concejal de Seguridad, el socialista Fernando Marcos, ha cargado contra el PP por la "obra faraónica" que dejaron pendiente de terminar tras su último mandato al frente del Ayuntamiento de Alicante: "Me parece esperpéntico que el PP diga que con 100.000 euros se va a terminar la obra faraónica que nos dejaron. Ya se está ejecutando la segunda fase valorada en 1,2 millones de euros y adjudicada por 770.000 euros. Me gustaría que nos dijeran cómo con 100.000 euros se puede terminar esa obra".

El edil socialista se ha comprometido a terminar el Parque de Bomberos de San Juan: "Para tranquilidad del PP, les diré que terminaremos la obra que nos encontramos medio en ruinas. Llenaremos de contenido estas instalaciones, como la 'Casa del fuego', que habría terminado oxidándose por falta de uso si el PP hubiera continuado gobernando esta ciudad".

En el comunicado inicial del PP, el concejal José Ramón González puso también como ejemplo de esta "falta de cumplimiento presupuestario" la partida de 700.000 euros, que estaba prevista para el ejercicio 2017, y que contemplaba la adquisición de vehículos, pero tampoco ha sido ejecutada". Según el PP, "aquí es noticia cuando se cumplen los presupuestos que se anuncian, cuando debería ser una obligación; para este año se prevén 400.000 euros para ese mismo concepto, pero ya veremos luego qué es lo que hacen".

En este sentido, González ha señalado que a la Junta de Gobierno de mañana martes se lleva el desistimiento del procedimiento de contratación para la adquisición por 230.000 euros de dos vehículos Mercedes Benz, prevista a través de la Subdirección General de Compras de la Dirección General de Patrimonio del Estado, con destino al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. "Un acuerdo fue adoptado en la junta de gobierno del 24 noviembre de 2017 y que ahora se desiste también de ejecutar", ha proseguido.

Por último, el edil del PP ha lamentado que para este año "no exista una partida específica para la revisión y actualización de los planes de emergencia de Protección Civil, cuando en 2017 se comprometieron a incluir una partida que luego se quedó en 80.000 euros". Según González, "es importante que el Ayuntamiento lleve a cabo importantes inversiones en materia de seguridad, porque es algo prioritario que no se debe descuidar en los tiempos actuales".