Echávarri acusa a PP y Guanyar de unirse en un "nuevo bipartito" para "boicotear" las políticas "sensatas" del gobierno del PSOE

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha acusado hoy a Partido Popular y a Guanyar, su exsocio de gobierno hasta el pasado mes de noviembre, de hacer "pinza", formando un "nuevo bipartito" con el objetivo de "boicotear" las políticas "sensatas" promovidas por el gobierno municipal, integrado ahora en exclusiva por los seis concejales del PSOE. "La izquierda radical y la derecha se unen para boicotear las políticas sensatas y centradas del PSOE, de la izquierda moderada. Eso está ocurriendo ahora en Alicante, como ya sucedió con Julio Anguita (IU) y José María Aznar (PP)", ha señalado Echávarri durante el tradicional cóctel de Año Nuevo ofrecido por la EUIPO.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, el regidor socialista ha criticado a PP y Guanyar por hacer "pinza" formando un "nuevo bipartito". "Van de mano absolutamente en todo, quieren bloquear la ciudad", ha apuntado el alcalde en plena negociación por intentar aprobar los presupuestos municipales de este año. Por ahora, el gobierno del PSOE ya cuenta con el rechazo de PP y Ciudadanos, el apoyo de Compromís y del tránsfuga Fernando Sepulcre (ex de Cs), por lo que el voto de Guanyar (5 ediles) serán determinantes para el resultado final. Echávarri ya ha anunciado que si las cuentas municipales no se aprueban se prorrogarán los presupuestos del pasado año, ya que no valora someterse a una cuestión de confianza, que serviría para dar el visto bueno al borrador de las cuentas si la oposición no logra articular una moción de censura en un plazo de un mes.

Sobre los trámites sobre los presupuestos, Echávarri ha señalado a sus socios de gobierno por reclamar que el borrador se eleva al Consejo Social de la ciudad (previsto para el martes) antes de que se apruebe en Junta de Gobierno. "Es el tercer presupuesto en el que seguimos el mismo procedimiento. Guanyar y Compromís eran socios cuando lo llevábamos igual. No tienen mucha legitimidad para criticar algo que se hacía igual cuando estaban en el gobierno", ha proseguido Echávarri, quien ha vuelto a pedir "responsabilidad" a las formaciones de la oposición para que no bloqueen el presupuesto, del que dependen subvenciones millonarias para la rehabilitación del entorno de los castillos (Edusi de Las Cigarreras). "Aunque pedir responsabilidad a Pavón y Barcala es clamar en el desierto. Hay mucha gente que puede mejorar su vida con estos presupuestos y los fondos europeos que llegan. Espero que gente con más sentido común les haga ver al nuevo bipartito que va en contra de la ciudad y por tanto de sus propios intereses", ha añadido el alcalde.



El PSOE "salva" el Patronato de la Vivienda

Por otro lado, el Patronato de la Vivienda ha aprobado hoy sus presupuestos tras el fracaso de la reunión prevista para ayer, que tuvo que suspenderse por convocarse con menos de 24 horas de antelación. En este caso, frente a lo que sucedió ayer en el Patronato de Escuelas Infantiles, el PSOE ha conseguido salvar el trámite de la urgencia ante la ausencia de la concejala de Compromís María José Espuch, que ha llegado a la cita después de la votación inicial, que ha salido adelante con el voto de calidad de la presidenta, la edil socialista Sofía Morales. Han votado en contra de la urgencia PP, Ciudadanos y Guanyar, frente al voto a favor del PSOE y la mayor parte de los representantes de la parte social. En la votación propia de los presupuestos, PSOE ha conseguido el voto también de Compromís, con la abstención de Guanyar y la oposición de PP y Ciudadanos. "La reunión ha comenzado con más de diez minutos de retraso porque el miniequipo de gobierno no tenía garantizada la aprobación de la urgencia al faltar Eva Montesinos y varios representantes de la parte social", ha asegurado el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, quien ha explicado la abstención de su formación en la votación de unos presupuestos que se elaboraron con Guanyar al frente del Patronato de la Vivienda: "No se ha dotado de forma suficiente la partida destinada a la compra de vivienda destinada al alquiler social, 500.000 euros vinculados a la EDUSI, una partida que debería alcanzar al menos el millón de euros para poder avanzar en acabar con la lista de espera de la ciudadanía que opta a una vivienda de alquiler social".

El alcalde ha asegurado hoy que la junta de gobierno se reunirá "la próxima semana" para aprobar inicialmente los presupuestos, aunque no ha concretado la fecha. El martes está previsto que se celebren las reuniones de los dos organismos autónomos pendientes (Escuelas Infantiles y Agencia Local de Desarrollo). Ese mismo día 16, se convoca también al Consejo Social de la Ciudad.