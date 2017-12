Pavón aviva la crisis en Guanyar: "No se perdona que asesores hayan dejado en evidencia las torpezas de concejales"

Un mes después de renunciar a las competencias municipales y salir del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Guanyar vive una guerra abierta y pública. El último episodio de la grave crisis interna ha tenido como protagonista al portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón. Y es que el vicealcalde de Alicante y exsocio de gobierno del tripartito, dos días después de la polémica asamblea de Guanyar en la que se aprobó por unanimidad y en contra de su criterio la apertura de un proceso de selección para los nuevos asesores, ha enviado esta tarde una incendiaria carta a los militantes de Esquerra Unida, en la que ha acabado por romper cualquier posible atisbo de reconciliación a nivel interno en Guanyar.

En la misiva, Pavón carga con dureza contra el sector crítico de la formación, donde destacan tres de los cinco miembros del actual grupo municipal (Víctor Domínguez, Daniel Simón y Marisol Moreno). Entre los concejales, Pavón, en la actualidad, sólo cuenta con el respaldo de Julia Angulo, mientras que a nivel orgánico tiene el apoyo del coordinador local de EU, José Luis Romero, quien impugnó el pasado lunes la asamblea a la que, además, animó a los militantes a no acudir. «Algunos hablan de dedazo para cubrir puestos de asesores del grupo municipal cuando esos puestos se cubrieron en su día para toda la legislatura mediante un procedimiento de selección abierto y transparente aprobado por Guanyar», señala Pavón en su escrito a las bases, en el que aviva claramente la crisis interna con una crítica sin nombres pero con destinatarios evidentes: «Que algunos de esos asesores hayan dejado en evidencia la inacción y las torpezas de algunos concejales no se perdona y se pide su cabeza invocando nuevos procedimientos de selección absolutamente innecesarios y gratuitos».

Desde el entorno crítico con Pavón se da por hecho que, al hablar de «asesores», se refiere a su mano derecha (una de las tres personas afectadas al abrirse de nuevo el proceso de selección), mientras que al mencionar a «algunos concejales» apunta especialmente a Víctor Domínguez, al que Pavón apartó de la Concejalía de Limpieza el pasado mes de septiembre para coger las riendas de un área sensible al gestionar un contrato participado, entre otros, por el empresario Enrique Ortiz.

Pavón, en su carta a los militantes de EU, asegura que el «objetivo final» de los críticos es «aislarle cada vez más y conseguir su sustitución para que se deje a un lado la coherencia que algunos ven como un obstáculo a remover». Y es que, a juicio del exvicealcalde, «se están sucediendo movimientos en el seno de Guanyar, desde hace algunos meses, para desacreditar y cuestionar a personas que siempre hemos defendido como un principio irrenunciable la coherencia». Pavón, en una carta que ha ocasionado perplejidad entre sus críticos, añade: «Supuestos compañeros y compañeras, están dispuestas a destruir y arruinar esos referentes con tal de alcanzar objetivos personales de tan corto recorrido que realmente causa vergüenza ver cómo se gastan tantas energías en su consecución».

En la misiva hecha pública esta tarde, Pavón asegura que las críticas internas son «réplicas de los que externamente han intentado desprestigiar la labor municipal», en referencia, entre otras, a las críticas vertidas desde el PSOE, su antiguo socio de gobierno local. Al término del documento, el portavoz de Guanyar vuelve a poner en valor su labor de oposición frente al PP, que continúa ahora tras la ruptura del tripartito con el PSOE: «He combatido lo que representan Alperi y Castedo y ahora Echávarri, al final simples marionetas de los de siempre. Esta coherencia tiene un precio que he asumido, asumo y asumiré pese a las campañas de desprestigio de las que he sido, soy y seré objeto».