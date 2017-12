Pavón cree que la polémica sobre sus asesores responde a una «operación» contra su liderazgo

El órgano decidió por unanimidad iniciar un proceso abierto para la contratación de personal de confianza para el grupo municipal tras la salida del gobierno.

«No voy a hacer ninguna declaración sobre los detalles de una cuestión que debe resolverse en el ámbito interno y orgánico de Esquerra Unida y Guanyar Alacant». Así arrancaba el escueto comunicado de prensa que firmó ayer el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, en respuesta a la decisión de la asamblea de Guanyar Alacant de votar de manera unánime a favor de iniciar un nuevo proceso de selección de los asesores (dos sueldos para tres personas) que le corresponden al grupo municipal tras su reciente salida del equipo de gobierno ante la negativa a dimitir del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri.

La nota continuó cerrando filas en torno al coordinador local de EU, José Luis Romero, quien impugnó la asamblea del pasado lunes, alegando que se incumplían hasta cuatro artículos de los estatutos. Pavón, además, apuntó a que «detrás de la cuestión de marras», en alusión al proceso para elegir a los asesores del grupo municipal y a la polémica suscitada, «subyace una operación de calado para apartar de la primera línea política municipal la coherencia de la izquierda alternativa de esta ciudad». Estas palabras generaron sorpresa en el entorno de Guanyar más crítico con Pavón, que niega en rotundo que esté en cuestión el liderazgo de exvicealcalde al frente del grupo municipal en el Ayuntamiento alicantino.

La decisión de mantener en el puesto a las tres asesores vinculados actualmente al grupo municipal o la otra posibilidad, aprobada por unanimidad en la asamblea del lunes, de abrir un nuevo proceso de selección, similar al que se produjo en Guanyar al principio del mandato, ha evidenciado la fractura entre los concejales de la marca blanca de EU en el Ayuntamiento de Alicante, en un enfrentamiento que tiene a Pavón (apoyado por Julia Angulo) en minoría frente a los otros tres ediles del grupo (Víctor Domínguez, Daniel Simón y Marisol Moreno).

En la mañana de ayer, apenas unas horas después de la polémica asamblea celebrada la noche del lunes, la tensión entre los miembros del grupo municipal fue evidente. Al margen se situó Moreno, que no acudió al Ayuntamiento por enfermedad.

Ante esa crisis interna que ya se dejó sentir con la decisión de apartar a Domínguez de la Concejalía de Limpieza a favor de Pavón, el portavoz municipal envió a última hora del día un comunicado que arrancaba con una declaración de intenciones (no hacer declaraciones), que se contradecía con el resto de la nota, en la que cerraba filas con el coordinador local de EU, José Luis Romero, que decidió impugnar a título particular la asamblea del pasado lunes, a la que no asistió, como tampoco lo hizo Pavón, ni Angulo ni dos de las tres asesoras afectadas por la polémica. La tercera en cuestión sí que asistió a la asamblea y votó a favor de abrir un nuevo proceso de selección. La impugnación, rechazada por la asamblea también por unanimidad, se derivó de la negativa de la Mesa de Coordinación a negociar con el líder local de EU.

El portavoz de la Mesa de Coordinación, Luis Fernando Sevilla, se mostró ayer convencido de que el grupo municipal, con Pavón al frente, acatará el mandato de la asamblea de Guanyar y dará por bueno el resultado que se obtenga del proceso de selección.