La Fiscalía avala al PP en su denuncia contra el tripartito por "falta de transparencia"

La sala de vistas del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante ha acogido esta mañana la vista oral, previa a la sentencia judicial, tras la denuncia presentada por el PP contra el tripartito de Alicante por "falta de transparencia", al no responder en tiempo a la solicitud de información requerida durante este mandato.

La fiscal ha señalado que, a su juicio, el Ayuntamiento de Alicante "vulneró los derechos fundamentales" de los populares ante la "falta de contestación" a la petición de información solicitada desde el grupo de la oposición, que ascendió a una treintena de expedientes. La fiscal ha insistido en que el tripartito llegó a tardar "año y medio" en responder al PP, pese a que el reglamento municipal exige que la información se suministre en un plazo máximo de cinco días. "Se cumplieron los plazos cuando existía la amenaza del recurso. La información debió suministrarse mucho antes", ha añadido la fiscal, quien ha matizado que "una vez presentado el recurso, la demora no fue excesiva".

A la vista de esta mañana en los juzgados de Benalúa han acudido los representantes legales de las dos partes. El abogado del PP ha defendido la procedencia de la denuncia presentada contra el tripartito, asegurando que el equipo de gobierno ha "vulnerado el acceso al derecho a la información" del PP y alegando que acudir a la justicia fue el último recurso del grupo popular tras presentar en el Ayuntamiento "escritos y requerimientos" para exigir que se facilitase la información requerida. "No hay duda de que no había otra solución que acudir a la vía judicial. La información fue entregada después de interponer el recurso, por lo que pedimos que se reconozca que el Ayuntamiento no actuó según derecho", ha añadido el abogado del PP, quien ha subrayado que el tripartito "no tomó en serio" a los populares hasta que no acudieron a la justicia.

Por su parte, el representante legal del Ayuntamiento ha negado que se vulnerasen los derechos fundamentales de los populares, alegando que "la solicitud de información no es un automatismo". "Se trataba de 33 solicitudes de distinta complejidad. La solicitud exigía un proceso de análisis y un tiempo para recabar la información. No existió denegación de la información, tampoco inactividad, existió un tránsito razonable", ha explicado el abogado municipal, quien ha insistido en que en la petición de información del PP "no constaba urgencia", además de recalcar que "la solicitud era errónea en muchos casos porque se había remitido a una área [concejalía] que no correspondía". El Ayuntamiento, en voz de su representante legal, ha insistido en que le derecho fundamental "no se vulnera con aspectos formales, ya que no es un hecho automático". A su vez, el abogado municipal ha subrayado que "el Ayuntamiento cumplió dentro del contexto, ya que hubo que hacer un doble trabajo" por los supuestos errores de las solicitudes. "[El PP] debió afinar más, [la denuncia] ha sido una temeridad y de mala fe. No tiene sentido", ha concluido el abogado del Ayuntamiento.

Escuchadas a las dos partes y al Ministerio Fiscal, la magistrada del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante ha dado por concluida la vista. La sentencia, según fuentes judiciales, puede hacerse pública la próxima semana.