Una de Benny Hill

Imagine la melodia de Benny Hill, aquella tan animada que acompanyava situacions ridícules d'embolics i quefers del personatge. Doncs ara imagine's vora les 20?h dins del seu vehicle, eixint del descampat dels antics jutjats destí a El Camí. Normalment agafaria el Pont de Paco Aura camí al Viaducte i la Plaça d'Espanya. Error. Oblide's d'eixa idea; el Pont del Viaducte està tallat en aquest sentit. Prove doncs per La Vaguada, Entença i el Pont de Sant Jordi. Després de suportar l'intens trànsit del carrer Entença (eixe carrer que el PSOE va posar de portada per a la campanya del 2015 i que ara utilitzarà per a la del 2019) gire cap al carrer Góngora (per fi sense el ressalt). Ara sols hi ha un carril que permet continuar cap al Pont de Sant Jordi. I quin carril, la cua és monumental! Embús assegurat!

Decideix pegar la volta a La Rosaleda per buscar-ne l'alternativa. Ai, La Rosaleda, amb aquella sentència que obligava al Govern del PP a reposar la zona verda. Una herència que aquest Govern del PSOE mai veu el moment d'engegar- això sí, ja tenim la font en marxa. Ara es dirigeix vosté cap a Santa Rosa- del Pont de Fernando Reig oblidem-nos de moment (coses del rovell?)- així que ha pensat agafar el Camí de la Murtera cap als polígons. Doncs, tampoc. Accés tallat. Prove sort un altre dia, potser estiga obert.

Vinga! cap a La Beniata. El Govern hauria d'haver fet l'enderroc de Ceres ja en 2015 pel perill que corria. Deixaren passar un any. I ara tenim una altra obra que s'eternitza. I una altra cua infernal!! Gire millor cap a l'esquerra, cap al centre Comercial per a pujar per Correus, i d'ací al Parterre i pel Gurugú a Sant Nicolau. De segur s'ha trobat vosté amb més d'un parell de contenidors trencats, desbordats, malbaratats...i deixalles i ADN caní.

No cal que ho diga, ja ho sap vosté, tenim una ciutat bruta i deixada, el refrany diu que de la mà de Déu, jo diria que de la mà del PSOE. Eixe PSOE que ha tingut l'oportunitat de recuperar el servei de Recollida de Brossa i Neteja Viària, amb el que ens haguérem estalviat vora un milió d'euros l'any. Però no es preocupen, perquè d'ací any i mig hi ha eleccions. Així que ara començaran a presses i correres les obres i projectes (Entença, La Rosaleda, el Bulevard, Rodes, les redones d'accés a la ciutat...), per poder anunciar-les a bombó i platet a la propera campanya electoral. Temps al temps.