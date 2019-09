Etapa 9 de la Vuelta: El joven Pogacar asombra en Andorra y Quintana da el golpe

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), un diamante en bruto de 20 años, dio una enorme lección en la novena etapa de la Vuelta a España, entre Andorra La Vella y Cortals D'Encamp, de 94,4 kilómetros, en la que el colombiano Nairo Quintana (Movistar) se enfundó el maillot rojo de líder.



Pogacar, el benjamín de la Vuelta, confirmó sus cualidades de futuro campeón, como lo denomina su director, con una victoria de postín en su estreno en una prueba grande. Siempre se batió en el grupo de los favoritos, codo con codo, y al final se vino arriba y superó al dúo del Movistar Soler-Quintana, incapaz de frenar al esloveno.



Pogacar soportó el diluvio y alzó los brazos en la cima andorrana, a 2.095 metros de altitud, en solitario y feliz, con un tiempo de 2h.58.09, aventajando en 22 segundos a Quintana y en 48 a Alejandro Valverde (Movistar) y al esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), los gallos de la general.



Ataque y caída de Supermán

Exhibición de Pogacar

Faltó a la refriega final Miguel Ángel 'Superman' López, quien cayó en la pista de tierra del Engolasters cuando marchaba escapado y, quien bonificó 6 segundos y 13 respecto a Valverde y Roglic.Batalla en medio de la tormenta por los puertos andorranos, jornada épica que no marcó grandes diferencias entre los favoritos, pero dejó claro que Roglic sufre en montaña y que ahora espera con ansiaLa general llegará apretada a la cita con el reloj. Quintana al frente, seguido por Roglic a 6 segundos, Superman López a 17, Valverde a 20 y Pogacar quinto a 1.42.Jornada corta pero explosiva, un empacho de cinco puertos encadenados en 94 kilómetros con 3.600 metros de desnivel. Una prueba de fuego que nació a toda mecha desde Andorra La Vella, conque incluyó muchos corredores de nivel, incluso el alevín Tadej Pogacar.Una vez superado el Coll de Ordino (1a, 9 kms al 5 por ciento) con Mikel Bizkarra (Euskadi Murias) y Bevin (CCC) en cabeza, el Coll de la Gallina (Especial, 12,2 al 8), con Dario Cataldo como locomotora, en fase de preparación para el salto posterior de Supermán López. Aquel ritmo terminó con el exlíder Nicolas Edet.En La Comella (2a, 4,2 kms al 8,6)para enlazar con Gorka Izagirre. Abrió un hueco de 16 segundos respecto a Valverde, Roglic y Quintana.En el inédito Engolasters (2a,4,8 kms al 8,1), mientras que en la persecución Valverde y Quintana castigaban a Roglic. El líder del Astana tenía la cabeza de carrera a 1 minuto cuando se desató la tormenta de agua y granizo que puso impracticable la carretera, en especial el tramo de tierra, donde el colombianoAlcanzado por sus rivales empezóen el último escollo. Cortals d'Encamp (1a, 5,7 kms al 8,3) fue un infierno en medio del diluvio. Soler, cabeza de carrera, fue alcanzado por Quintana y Pogacar, el español con la orden de parar para esperar al colombiano.del director. Mientras buscaba explicación se largó Pogacar en solitario a 3 de meta. Ya para no volver. Quintana se despedía de la etapa, como Soler, que la tenía a tiro.Y llegó la. Pura explosión del chaval de Komenda, una perla que pide paso a pasos agigantados. Ganó el Tour del Porvenir en 2018 y este año la Vuelta al Algarve y la Vuelta a California.Juventud divino tesoro. Llamado a protagonizar el futuro del ciclismo junto al ganador del Tour de Francia , el colombiano, de 22 años. "Hay que ir despacio con él", dice su director, pero ya está quinto en la general y en la etapa reina de Andorra fue el mejor.Llega la crono de Pau. Los favoritos se examinan por todo lo alto, en esfuerzo individual. Quintana asume que perderá tiempo, y Roglic se frota las manos ante su gran oportunidad. Pogacar es campeón esloveno contrarreloj. Ya veremos quién es finalmente Supermán, pero la general se aprieta y ya hay cinco candidatos, no cuatro. Ahora, a descansar.