Volúmenes imprescindibles de Switch para llevar este verano a todas partes.

Switch parece haberse convertido en el lugar perfecto para disfrutar muchas adaptaciones de los más variados estilos y estudios. Desde títulos indie recientes, métodos de rejuvenecimiento para clásicos y por supuesto volúmenes recopilatorios de grandes series que ofrecen generosas cantidades de contenido puesto a punto para los exigentes tiempos que corren. ¿Por qué sucede esto y como aprovecharse de la tendencia?

Para responder a la primera pregunta hay que contar con las expectativas que están generando los máximos exponentes de la próxima generación de sistemas. Es decir, mientras PlayStation 4 y Xbox One se encaminan al final de sus ciclos de vida, Nintendo Switch se encuentra en el momento de mayor popularidad. Seguro que todavía quedan muchos juegos y adaptaciones excelentes por estrenarse en la consola, pero mientras llegan, enumeramos los volúmenes de juegos o series que se han ganado un hueco en la historia del videojuego actual y que todos los propietarios de Switch deberían aprovechar. Además, lo pueden hacer en cualquier sitio y lugar... que, aunque no quieras, ayudar, ayuda.



BioShock The Collection

Cada colección que vamos a enumerar incluye una combinación de juegos base y expansiones descargables, ya que se trata de aprovechar la inversión al máximo posible, comenzando por una auténtica joya contemporánea. Nos referimos a 'BioShock: The Collection', indudable serie llena de carisma, encanto y personalidad que se vale de una ambientación sobresaliente y se mueve entre lo inquietante y lo magnífico. La compilación para la callejera de Nintendo se nutre de las ediciones remasterizadas de 'BioShock', 'BioShock 2' y 'BioShock Infinite' con contenido descargable y adicional para Switch.

'BioShock Remastered', además de gráficos y texturas actualizadas, sube la apuesta con el contenido de complemento Museo de las ideas huérfanas, una galería de juego guiada con los conceptos de desarrollo desechados o modificados; las "Salas de desafíos", una serie de zonas para poner a prueba las habilidades de combate y de resolución de puzles del jugador. No pueden faltar los comentarios del director, que se desbloquean mediante coleccionables y recompensan al jugador con 10 episodios de "Imagining BioShock", en los que participan los creadores de la saga Ken Levine y Shawn Robertson.

Entre el contenido extra de 'BioShock 2 Remastered' también está incluido con la campaña el complemento Guarida de Minerva y los desafíos de combate Las Pruebas de protector. Por su parte, 'BioShock Infinite' suma la campaña de complemento de dos partes: Panteón Marino, en la que se muestra Rapture justo antes de su catastrófica caída; los desafíos de combate Enfrentamiento en las nubes; el mejor lote de Columbia y el Paquete especial para pájaros, que incluyen armas y equipo de bonificación.



BioShock: The Collection – Tráiler

XCOM 2: The Collection

La resistencia mundial para acabar con la amenaza alienígena y salvar a la raza humana de la extinción con 'XCOM 2 Collection', también se ha ganado a pulso una completísima adaptación para la híbrida de Nintendo: Cuatro paquetes descargables, que incluye el Pack Guerrero de la Resistencia, Hijos de la Anarquía, Cazadores de Alienígenas y El Último Regalo de Shen. Asímismo permite acceso a 'War of the Chosen': esta expansión cambia el juego de manera radical e implementa modificaciones significativas y novedades a la campaña. En resumen, el paquete amplía enormemente la experiencia y añade tres nuevas facciones, cada una con su propia clase de héroe para ayudar a XCOM en su lucha para liberar la Tierra.

'XCOM 2', es la secuela del juego de estrategia para PC, PlayStation 4 y Xbox One. La obra transporta a los jugadores al futuro, 20 años después del anterior título, donde la humanidad ha perdido la guerra contra la amenaza alienígena que ha establecido un nuevo orden mundial en la Tierra. XCOM, anteriormente una organización paramilitar secreta prácticamente olvidada, debe recuperar la Tierra del dominio alienígena y liberar a la humanidad.

El paquete de contenido de temática rebelde 'Hijos de la anarquía', incluye más de 100 personalizaciones nuevas y exóticas para el arsenal de armaduras disponibles. Estas opciones son puramente cosméticas y no alteran las estadísticas del soldado. Mientras, 'El último regalo de Shen' añade una nueva clase de soldado con potentes habilidades de combate, capacidades estratégicas y opciones de personalización.

Por último, 'Cazadores de alienígenas' incluye una nueva misión, armas y armaduras, una nueva actualización: "Cabaña del cazador" para el arsenal del Avenger y tres unidades de alienígenas "dominadores" contra las que luchar. Los nuevos dominadores, aparecerán de manera aleatoria durante la campaña tras haber completado la nueva misión narrativa, y cada uno tendrá su propio comportamiento y tácticas. Además de nuevas armas, el contenido trae también tres nuevas armaduras. Cada una de ellas se crea a partir del cadáver de un dominador alienígena y proporciona habilidades tácticas adicionales a su portador.



XCOM 2 – Nintendo Switch

Borderlands: Legendary Collection

'La Colección Legendaria de Borderlands' desata el triple de caos, el triple de botín y el triple de acción con la compilación para Switch, que incluye: 'Borderlands: Edición Juego del año'; 'Borderlands 2'; y 'Borderlands: The Pre-Sequel', perfecto para ponerse al día con la saga de shooters en primera persona favorita de los fans de Gearbox. Además, el trabajo que se ha realizado con la adaptación llevada a cabo por el equipo de Turn Me Up Games ofrece un trío con mucha calidad directamente a las manos de los jugadores.

Incluso si no se hubiera decidido remasterizar los juegos de la serie para las consolas actuales, sería imposible quejarse por la cantidad de contenido que se pone a disposición. Tanto la edición más completa del original, como 'Borderlands 2' y 'The Pre-Sequel', por sí solos, garantizan cientos de horas de diversión con la experiencia básica, ampliadas hasta el absurdo con todos y cada uno de los paquetes de contenido disponibles. Además de las clases adicionales agregadas gradualmente por los desarrolladores, el paquete incluye todos los escenarios y aventuras adicionales que aquellos que invirtieron en los juegos originales tuvieron que aprovechar progresivamente. Como ves, se puede pasar un verano de locura tan solo recurriendo a éxitos seguros en sus ediciones más completas.



Borderlands Legendary Collection - Tráiler Nintendo Switch