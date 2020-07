Así es WWE 2K Battlegrounds, que anuncia planes de lanzamiento para consola y PC

2K anuncia que el prometedor 'WWE 2K Battlegrounds' se lanzará el 18 de septiembre de 2020. Según indicaciones de la editora, el juego estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia y PC a través de Steam. Como es habitual, para acompañar la revelación de sus planes también se ha distribuido un nuevo vídeo que muestra algunos detalles interesantes del juego. El clip deja una buena muestra de las intenciones de la obra, es decir, muchas peleas, intensos combates y una mecánica fácil de aprender, pero difícil de dominar.

Además de los enfrentamientos uno a uno, también habrá Combates de exhibición, que se podrán activar en cualquier momento y lugar, en multijugador local y online, con hasta cuatro jugadores. Del mismo modo podremos enfrentarnos a todos los que vengan al King of the Battleground, un Last Man Standing online en el que cuatro jugadores comienzan en el ring mientras cuatro más esperan listos para entrar y participar en torneos online.

Contará con ocho entornos que jugarán un papel importante en la acción, muchos de ellos con elementos interactivos que se suman al caos que producen una variedad de armas cuerpo a cuerpo escandalosas que los jugadores pueden usar para golpear a los oponentes. Los comentaristas de la WWE Mauro Ranallo y Jerry 'The King' Lawler se encargarán de narrar el caos de los combates. Dentro de esta amplia lista de posibilidades, también se podrán personalizar las arenas para dar a cada pelea un toque personal y usar el Superstar Creator, una herramienta para crear personajes de la WWE con diferentes tipos y tamaños de cuerpo, rasgos faciales, ropa, cabello y estilos de lucha.

El roster incluye a las mayores figuras de la actualidad de la WWE, como Roman Reigns, Drew McIntyre, Charlotte Flair, Becky Lynch, Asuka, Daniel Bryan, Kofi Kingston, Randy Orton, combinados con Leyendas, como Andre the Giant, Undertaker, Mankind, Shawn Michaels, Yokozuna, Sgt. Slaughter y más, hasta 70 Superstars y otras que vendrán a través de actualizaciones gratuitas. Estos utilizan uno de los cinco estilos de clase, con sus propios movimientos de combate, fortalezas y debilidades. No olvides echar un vistazo al nuevo tráiler.



