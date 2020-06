El ingenioso 'The Watchmaker' confirma su asalto a consolas el próximo otoño

El ingenioso 'The Watchmaker' confirma su asalto a consolas el próximo otoño

El ingenioso 'The Watchmaker' confirma su asalto a consolas el próximo otoño

Micropsia Games y su 'The Watchmaker' darán el salto a consolas, mercado ideal para estrenar la divertida aventura de plataformas el próximo día 8 de octubre. El título se podrá jugar tanto en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, además de la consabida entrega para PC.

Si por casualidad no conoces el juego del equipo chileno, no está de más saber que propone una aventura de plataformas con una razonable cantidad de rompecabezas repartidos en cincos mundos donde no faltan gigantescos jefes y poderes especiales como el de hacer retroceder el tiempo.

Una aventura en la que, guiados por una misteriosa presencia, los jugadores tienen que explorar entornos gigantescos mientras explotan las habilidades de Alexander para la ingeniería. Armado con un guante magnético que le permite transportar objetos en el aire, el relojero se verá las caras con enemigos mecánicos, jefes colosales y un intrincado diseño de niveles donde no faltarán los puzles.

En 'The Watchmaker' el paso del tiempo será un enemigo más a batir, tendremos que ir recogiendo relojes de arena para dar marcha atrás al envejecimiento de nuestro héroe. El dispositivo que Alexander carga sobre su espalda muestra un marcador con su edad: si supera los 90 años, morirá sin remedio.

Afortunadamente, la rotura temporal ofrece algunas ventajas: podremos ralentizar el paso del tiempo para sortear obstáculos y resolver puzles. Incluso esquivar a la muerte cuando demos un mal salto y caigamos al vacío: podremos "rebobinar" la acción durante unos preciosos segundos para obtener una segunda oportunidad.