La compañía japonesa de desarrollo de videojuegos Bandai Namco Entertainment ha anunciado que su juego 'JUMP Force' llegará a Nintendo Switch el próximo 28 de agosto.

El videojuego de lucha en tres dimensiones con personajes de manga y anime ya estaba disponible para Xbox One, PlayStation 4 y ordenadores.

El próximo 28 de agosto llegará a Nintendo Swtich con el título 'JUMP Force Deluxe Edition', ya que incluirá todos los personajes del pase de personajes 1, según ha informado la compañía en un comunicado.

El juego cuenta con más de 50 personajes de 16 franquicias de Weekly Shonen Jump y la compañía ha publicado un vídeo en el que se puede observar cómo será el juego en la consola de Nintendo.



Otras novedades de Bandai Namco

Bandai Namco también ha hecho otra serie de anuncios como la unión de Ramlethal Valentine al plantel de personajes de Guilty Gear -Strive-, que saldrá a la venta a principios de 2021, pero ya ha mostrado al personaje en un vídeo.

Asimismo la desarrolladora japonesa ha indicado que Sword Art Online Alicization Lyocris contará con personajes clásicos de Sword Art Online, como Silica, Leafa, Sinon o Lisbeth. Las cuatro heroínas vuelven al juego para ayudar a Kirito en su viaje por el Inframundo y los jugadores podrán aprovechar su fuerza para derrotar a los enemigos.

Por último, el segundo personaje adicional para 'One Punch Man: a hero nobody know', Lightning Max, estará disponible a partir de este martes.

En el paquete descargable de Lightning Max también se incluyen nuevos objetos de personalización, misiones y movimientos espaciales. Los cuatro paquetes pueden comprarse a través del pase de personajes o de forma individual.