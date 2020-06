Sony revela el diseño de PlayStation 5 y presenta una versión digital

La guinda final del evento digital 'The Future of Gamin', destinado a revelar los juegos de la videoconsola de nueva generación de Sony, ha llegado con la presentación del diseño comercial de PlayStation 5. Después de meses de rumores y muchos diseños conceptuales circulando por internet, la compañía japonesa ha mostrado un sistema de juego marcado con un aspecto ligeramente futurista que no se desmarca de los estándares mostrados en el DualSense, el controlador háptico presentado en abril.

El diseño del sistema de juego dispone de ambos laterales en blanco abrigando un centro en color negro con aberturas de ventilación y detalles de luz azul. El producto también se sirve de una base que permite usar el dispositivo en diferentes posiciones. También por sorpresa, se ha revelado que la videoconsola se comercializará en dos variantes: PS5 y PS5 Digital Edition. Mientras que la edición principal incorpora entrada de disco para medios físicos y se destaca por lucir uno de sus vértices más pronunciados, la versión 'digital' solo admite juegos descargados desde PlayStation Store, brindando una apariencia más afilada.

Sony aún no ha revelado el precio de PlayStation 5, pero ha mostrado varios de los juegos que llegarán a la consola en el futuro. Entre las potentes producciones exclusivas confirmadas se encuentran proyectos tan prometedores como 'Spider-Man Miles Morales', 'Returnal', 'Gran Turismo 7' y 'Horizon Zero Dawn 2'. PlayStation 5 y PlayStation 5 Digital Edition se lanzarán a finales de este año.