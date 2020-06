Ahora Trackmania es gratis y se puede disfrutar de tres maneras diferentes

'Trackmania', el arcade de Ubisoft situado en una zona media entre las carreras de alta velocidad y los simuladores de montañas rusas con loops imposibles y saltos por rampas inverosímiles, ofrecerá a sus jugadores a partir del próximo 1 de julio a través de Epic Games y Uplay tres experiencias diferentes para disfrutar del juego, las denominadas: Starter Access, Standard Access y Club Access.

Nos detenemos a comprobar sus características:

Starter Access: Aquí podrás correr gratis, solo o en multijugador en campañas trimestrales oficiales. En esta versión se incluyen 25 circuitos en los que obtendremos medallas para subir la puntuación a los rankings regionales. También se podrá correr en recorridos creados por otros jugadores en el Arcade Channel, probar varios editores (de circuitos, repeticiones e incluso de decorados) y acceder a los servidores de análisis de escenarios. La Nations League Semanal también está disponible para competiciones casuales.

Standard Access: Junto a todo el contenido gratuito, este formato amplía las posibilidades añadiendo los "Track of the Day" (Circuitos del Día), acceso completo a los editores de repeticiones, de circuitos y al servidor de análisis. Además, también se podrá participar en competiciones diarias y quedarte con todos los "Track of the Day" y los circuitos oficiales de la campaña.

Club Access: En esta versión se incluye todo lo anterior con acceso a contenido exclusivo y actividades como la personalización de apariencias (skins), campañas especiales, salas en línea, circuitos de entrenamiento y competiciones. Además, podrás crear tu propio club para compartir y organizar eventos, además de participar en la Open Grand League, organizada por Ubisoft Nadeo, e intentar clasificarte para la Trackmania Grand League.