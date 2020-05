Vuelve 'Silent Hill', pero como contenido extra de 'Dead by Daylight'

'Silent Hill' regresa, pero como contenido extra de 'Dead by Daylight'

Después de una serie de rumores sobre el regreso de 'Silent Hill', la icónica franquicia de Konami está de nuevo de actualidad, pero de una manera un tanto inesperada: el multijugador asimétrico 'Dead By Daylight' anuncia un acuerdo de colaboración con la desarrolladora japonesa, algo que les permitirá utilizar dos personajes de la serie de juegos de terror que se lanzarán mediante un paquete de contenido extra (DLC).

La expansión inspirada en la conocida franquicia de terror agregará al título multijugador a Pyramid Head (The Executioner), cómo nuevo asesino en serie, una nueva superviviente (Cheryl Mason) y el mapa de la Escuela Primaria Midwich. El contenido también se acompaña de una nueva banda sonora compuesta por Akira Yamaoka, que cuenta con experiencia en la creación de música para la franquicia de Konami. Para marcar la presentación del nuevo contenido, el equipo ha distribuido un vídeo promocional que muestra la ambientación y nos ofrece el primer contacto con el asesino piramidal antes de su incorporación al juego.

Lanzado en 2016, 'Dead by Daylight' es una obra que pertenece al género multijugador asimétrico y que desde hace tiempo apuesta por los crossovers con franquicias famosas. El título incluso dispone de una versión móvil que logró alcanzar el millón de descargas en tan solo 48 horas. Además de incorporar villanos clásicos y chicos malos del cine, el juego ha recibido contenido de grandes éxitos de la cultura pop. El año pasado, el juego se asoció con Netflix y lograron sacar adelante un DLC con el Demogorgon de 'Stranger Things', además de los personajes Nancy y Steve.

En 'Dead by Daylight' te encuentras en medio de una cacería entre un brutal asesino y hasta cuatro supervivientes. El mortal juego del gato y el ratón se disfruta en dos estilos: como superviviente, bajo una perspectiva en tercera persona; o como el asesino, con una perspectiva en primera. Los supervivientes pueden trabajar juntos o actuar en solitario usando su conocimiento circunstancial, mientras que los asesinos se centran en la cacería de su presa en primera persona. 'Dead by Daylight: Silent Hill' se lanzará en junio para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.



Dead by Daylight: Silent Hill – Trailer