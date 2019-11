Estas son las principales plataformas de videojuegos en 'streaming'

Google ha sido la última compañía en unirse a los servicios en 'streaming' de videojuegos con el lanzamiento de Google Stadia este martes, y ya son varias las compañías que han desarrollado sus propias plataformas para ofrecer a los 'gamers' cientos de videojuegos recogidos en un mismo soporte en la nube.

Las plataformas de 'streaming' de videojuegos son un servicio que distribuye de manera digital videojuegos mediante el uso de la red. Estas plataformas tienen un servicio de suscripción lo que las hace más económicas, generalmente, que tener que comprar los juegos por separado.

Además, estos servicios cuentan con la ventaja de que no hay que esperar a que se instalen o actualicen los juegos, ya que lo hacen automáticamente a través de la nube.

Para que los usuarios disfruten de estos servicios es recomendable que tengan una buena conexión de red, ya que el correcto funcionamiento de la plataforma depende de Internet. Ya existen algunas plataformas, la mayoría todavía en versión beta, pero comienzan a conformar un panorama en el que los 'gamers' pueden elegir entre varias opciones distintas.



PlayStation Now

PlayStation Now es el servicio de 'streaming' propio de PlayStation, que llegó a España en marzo de 2019. Esta plataforma ofrece a sus usuarios más de 700 títulos de PS4, PS3 y PS2 disponibles para PS4 y PC con Windows, se irán añadiendo nuevas incorporaciones cada mes. La plataforma permite a sus 'gamers' jugar en 'streaming' aunque también existe una selección de juegos disponibles para descargar y jugar sin conexión.

Entre los juegos más destacados que ofrece PlayStation Now están: God of War, Red Dead Redepmtion, Mortal Kombat X o Fallaout 4. Para adquirir la suscripción existen tres planes: el pago mensual de 9,99 euros, el plan de tres meses a 24,99 euros y el plan anual que son 59,99 euros.



Project xCloud

Project xCloud es la plataforma de videojuegos en 'streaming' de Microsoft. De momento solo existe la versión de prueba en Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur, aunque Microsoft ya ha confirmado que se lanzará en 2020 y que la versión de prueba de xCloud llegará a más países.

Este servicio funciona mediante los 54 centros de datos de Azure de Microsoft y permitirá a los usuarios jugar mediante 'streaming' a títulos creados originalmente para Xbox y PC en cualquier dispositivo móvil o 'tablet' que utilice Android 6 o sistemas posteriores.

La propia Xbox funciona como el servidor para xCloud, además los controles se conectan mediante Bluetooth 4.0, aquellos posteriores a 2016 son compatibles con todos los dispositivos que se usen, aunque también se puede acceder a interfaces de control táctil para dispositivos móviles.

La versión completa se lanzará en 2020. La existente es la versión beta y dispone de títulos como Halo 5: Guardians, Killer Instict o el Sea of Thieves.



Google Stadia

Google también se ha unido a la tendencia de ofrecer videojuegos en 'streaming' y desde este martes está disponible su plataforma Google Stadia, compatible con todo tipo de dispositivos (smartphones, ordenadores, televisores). La peculiaridad de esta plataforma es que el jugador no queda limitado a un 'hardware' concreto, porque todo el potencial estará soportado por los servidores de Google.

A través de una suscripción que por 9,99 euros da a los usuarios la oportunidad de poder acceder a un catálogo inicial de 22 juegos (Assassin's Creed Odyssey, Samurai Showdown, Destiny 2: The Collection, Gylt), en formato de hasta HDR 4K a 60 fotogramas por segundo(Fps) y sonido envolvente.

Esta plataforma es compatible con 'gamepads' tradicionales, a pesar de que cuenta con su controlador especial que funciona mediante WiFi. Google recomienda a sus usuarios que para aprovechar las capacidades de Stadia conviene que tengan un ancho de banda estable y con 10 Mbps de promedio; para alcanzar el 4K se necesitan alrededor de 35 Mbps.



G Force Now

G Force Now es el servicio de juegos en 'streaming' de Nvidia para ordenadores y próximamente también para móviles y tabletas. Este servicio se conecta con plataformas de juegos como Epic Games o Steam para que el usuario compre juegos o juegue a aquellos que ya tiene en su biblioteca personal sin necesidad de un 'hardware' adecuado.

Esta plataforma requiere una velocidad de descarga de internet de 25 Mbps como mínimo y que el ordenador funcione con MacOS 10.10 o superior, o Windows 7 o superior para que se pueda ejecutar. Se requiere de conexión WiFi para poder jugar.

G Force Now está en versión beta, sin embargo ya cuenta con más de 400 títulos, y permite acceder a aquellos que los usuarios tengan en sus bibliotecas personales en Epic Games o Steam. Entre los más destacados están Fortnite, League of Legends o Rocket League.

Esta plataforma dispone de un modo 'ultrastreaming', con el que umenta la velocidad de transmisión de los juegos por streaming a Mac, PC con Windows o dispositivo SHIELD TV de 60 a 120 o más fotogramas por segundo, que también reduce la latencia.



Apple Arcade

Apple también tiene su propio servicio de juegos en 'streaming'. La compañía lo lanzó el pasado 19 de septiembre en su App Store. En esta plataforma los usuarios que dispongan de un iPhone, iPad, Mac o apple TV podrán acceder a más de 100 títulos como Ballistic Baseball o Overland.

Este servicio solo está disponible para los usuarios de Apple, con una suscripción de 4,99 euros al mes, y da el acceso a todas las funciones, contenidos y actualizaciones de los juegos disponibles sin tener que comprar nada más. Muchos de los juegos son compatibles con varios controladores inalámbricos, como el DualShock 4 de PlayStation o el Xbox.

Se trata de un servicio pensado también para las familias. Por ello, permite el acceso a un máximo de seis miembros, y ofrece funciones de control parental y de uso de tiempo.