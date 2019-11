'Death Stranding': Uno de los juegos más sorprendentes de los últimos tiempos

Antes de partir hacia esta desbordante odisea, retrocedamos al momento de fractura entre Hideo Kojima y Konami, cuyo "trágico" final dejaba sin amparo varias de las marcas más respetadas de su catálogo. El creativo japonés es uno de los directores más famosos dentro del mundo de los videojuegos, toda una estrella. Y esa fama emergió de la originalidad de sus juegos, especialmente lo tocante a la serie 'Metal Gear Solid', considerada como el impulsor del género Stealth, donde ser astuto y prudente resulta más efectivo que indiscreto y destructivo.

Liberado de sus ataduras y con Sony como editor, surge glorioso 'Death Stranding', uno de los proyectos más ambiciosos de la industria. Desde entonces, Kojima ha lanzado en dosis homeopáticas los detalles de la obra, que se ha ido perfilando como el bautismo de un género inédito que combina ingredientes conocidos: un universo muy definido, elementos de sigilo, supervivencia, combate, cooperación en línea y ... paquetes para entregar. Finalmente ha llegado el momento de salir de un mar de dudas. Después de todo, ¿qué es Death Stranding? ¿es tan solo un videojuego? ¿Kojima ha creado otro referente? Sin duda, una obra para recordar.

El comienzo de un largo camino



Para hacernos una idea general, el título ofrece una experiencia diferenciada que funciona empíricamente, es decir, necesita ser probada para ser entendida y juzgada. Kojima prometió y cumplió: la historia es una de las más complejas jamás representadas en un videojuego. No pretendemos anticipar ningún elemento importante del argumento, pero no está de más saber que aquí adoptas el papel de Sam Bridges, un mensajero cuyo trabajo es llevar paquetes de un punto a otro de lo que queda de Norteamérica y reconectar a la humanidad, devastada por Death Stranding, un evento apocalíptico que diezmó la población de la Tierra tras confirmarse que existe un lugar entre la vida y la muerte llamado "playa", un espacio personal en otra dimensión para cada ser humano. Los Entes Varados (EV) son almas que no pueden acceder a este plano interdimensional, quedan encallados en el mundo a la caza de cuerpos que devorar, y al producirse, desatan una enorme explosión que deja la zona devastada.

Los pocos supervivientes sobreviven en núcleos de población apartados y dependen de compañías como Bridge, donde trabajamos, una especie de asociación presidida por la madre de nuestro protagonista que pretende reestablecer el gobierno. Todo se combina de manera orgánica y tanto la narrativa tiene efectos en la jugabilidad, como, al contrario.

Moverse con libertad durante las 55-60 horas por las que se extiende la obra, no resulta sencillo para un mundo que todavía convive con los efectos de Death Stranding y una especie de lluvia infectada con un elemento, muy importante en el juego que es capaz de envejecer aceleradamente todo lo que toca y marcar la presencia de los EV. Estas criaturas invisibles tan solo se pueden detectar gracias al BB-Pod, el misterioso bebé neonato que portamos en una cápsula y al escáner que lo orienta. Son los enemigos más peligrosos del juego junto a los Mula, libertadores que han perdido parte de su humanidad y solo quieren robar las cargas. Con todo, este espacio deja mucho margen para contar historias paralelas que crean una especie de enorme conjunto narrativo.

Conexión y vinculación



Sam Bridges es un repartidor, sí, pero el personaje interpretado por Norman Reedus necesita ser más, ya que debe realizar todo tipo de funciones, desde conectar civilizaciones aisladas hasta construir puentes, pero también te espera acción, temas sobrenaturales que fusionan multiversos, poderes especiales, mitología y muchas leyes naturales que cambian, en definitiva: ciencia ficción extremadamente bien escrita.

Como puedes imaginar, la mayor parte del juego te encontrarás transportando carga desde un punto a otro, pero es el trayecto lo que hace interesante el viaje. No falta combate, sigilo, pinceladas de terror y una historia extremadamente cautivadora e impactante. Sin embargo, es importante enfatizar antes de nada la jugabilidad: después de todo, estamos hablando de una campaña muy larga que combina elementos sociales y muchos aspectos relacionados con el personaje, la planificación y los entornos.

Reconectando a la humanidad



Aunque pueda sonar algo tedioso, repartir las diferentes cargas supone un ejercicio realmente desafiante e interesante desde la perspectiva del jugador. Hay dos razones para que la fórmula funcione: la primera es como se construye el mundo, las mecánicas y los desafíos; la segunda su vertiente social (que veremos más adelante). Las ubicaciones del juego son amplias y acumulan multitud de retos, desde furiosos ríos hasta montañas para escalar, además de terribles tormentas capaces de dañar todo lo que tocan. Inicialmente, la dificultad se deriva del control de la carga, el peso que Sam puede soportar, la condición de los paquetes (algo esencial) y la energía del personaje, pero estos parámetros cambian lentamente.

La gestión y planificación es vital en este punto: el personaje tiene un sistema de control de peso y estabilidad de la carga. Si se excede, su velocidad y equilibrio disminuyen, algo que incluso puede afectar la calidad del artículo que se transporta. Con esto, el jugador siempre debe priorizar, desde la carga principal hasta las armas y elementos esenciales para la supervivencia. Durante las primeras horas Sam solo se desplaza a pie, y solo más tarde, surgen otros medios de transporte y elementos que ayudan a nuestro personaje, pero cuerdas y escaleras son esenciales al principio, a pesar de consumir espacio y añadir peso.

Realizar misiones secundarias, cargar muchos paquetes a la vez, entregar todo rápidamente y cualquier otra actividad aumenta los atributos de Sam y recompensa al jugador con mejoras significativas. Aún con todo, las misiones principales no son las únicas. Las tareas secundarias ofrecen aún más características y equipo nuevo. Al final de una entrega, Sam obtiene una especie de clasificación, donde se evalúa una serie de elementos, desde el estado de la carga hasta el tiempo de entrega. La constante transformación en las formas en que se producen los envíos se suma al armónico ritmo de 'Death Stranding'.

Al principio, se debe prestar mucha atención tanto al equilibrio como a algunos elementos de supervivencia, ya que un error, por ejemplo, en la planificación del peso, impedirá al personaje escalar ciertos lugares o huir de enemigos, pero si es inferior y arriesgas poco, el progreso se producirá más lentamente y es posible que no dispongas en el futuro de los materiales necesarios para superar determinadas situaciones. Sin embargo, a medida que avanza la campaña y se completan nuevas misiones, se va sumando equipo, como tirolinas, puntos de carga eléctrica, vehículos y demás elementos destinados a ayudar parcialmente a completar el viaje de Sam.

Huir puede ser la mejor opción



No te confíes, estos nuevos elementos conllevan dificultades imprevistas: los vehículos no pueden subir por determinados picos, tienen la limitación de la batería y la orografía extremadamente accidentada impide planificar muchas estrategias. De hecho, el mundo abierto no se deja explorar, comportándose como un enemigo más, uno que siempre hay que tener en cuenta, por eso es vital calcular la rutas y prestar mucha atención a la planificación. ¿ir por un atajo, escalar montañas y enfrentarse a enemigos o quizá dar un rodeo que podría agotar la energía de Sam? La elección solo depende de ti.

Antes de salir al mundo hay que tener presente incluso las posibilidades de combate, porque el jugador tendrá que cargar con el peso de las armas, que también ocupan espacio, así como las granadas hemáticas que se emplean para hacer frente a las entidades sobrenaturales. Tener demasiados paquetes apilados en la parte posterior, por ejemplo, reduce el sigilo en determinadas situaciones y si el bebé que nos acompaña lo detecta, puede estresarse y resultar inútil si la situación se pone tensa. En ocasiones prepararse para el combate puede convertirse en un ejercicio muy complicado frente a otras soluciones.

Una de las mecánicas más interesantes en combate de 'Death Stranding' es que el protagonista puede ser repatriado al mundo de los vivos. Sin embargo, en esta reunión del multiverso entre vivos y muertos, las personas que mueren se convierten en EV e incluso peor. Es decir, se debe evitar la muerte todo lo posible, de hecho, los elementos de la trama coinciden perfectamente con esta premisa, ya que cada cuerpo inerte, incluido el de nuestro propio personaje tiene grandes repercusiones. El enfoque es casi unánimemente no letal, aunque existen alternativas más agresivas con sus respectivas consecuencias. Pero, en definitiva, no se pueden evitar todas las peleas y tendrás que asistir obligatoriamente a combates contra jefes, que por otro lado son confrontaciones bastante sorprendentes y aportan la adrenalina necesaria para acelerar el ritmo.

Pensando en el prójimo



Esta combinación de características tan solo podría mejorar con la aportación de alguna parte inaudita: el multijugador cooperativo, el segundo elemento que marca el carácter de la obra. Es el segmento más sorprendente de toda la experiencia y refuerza de forma deliciosa el resto de los componentes. No estás solo. Este mundoestá conectado con todos los jugadores y puedes ayudarte tanto a ti mismo como al resto a lo largo del viaje. Puedes dejar mensajes repartidos, pero también artículos, edificaciones e incluso paquetes a otros jugadores. Un enorme aliciente con infinitas posibilidades.

No se puede negar que es muy reconfortante conectarse a una nueva área y encontrar escaleras, puentes e incluso carreteras pavimentadas en el camino, variando el aspecto de lo que podría ser un arduo viaje de regreso. Pero como todo, tiene sus matices: tan solo se pueden usar recursos después de conectar cada área a la red que es parte de la trama. Y, sin embargo, lo que ves está limitado al rango de enlace social del jugador. Es decir, cuanto más hagas por los demás, más te podrás beneficiar.

Cualquier elemento construido puede obtener la aprobación de otros jugadores mediante "Likes" e incluso recibir solicitudes de ayuda de otro jugador, lo que indica que se requiere a otras personas para que contribuyan con materiales para aumentar el nivel de la estructura. Por lo tanto, debes ayudar para recibir ayuda. En la misma línea puedes entregar paquetes perdidos de otros jugadores, y si tú mismo no puedes, déjalo en los puntos de recolección para que otros puedan continuar.

Se trata de un concepto tan fresco como inesperado y que realmente funciona. Una vez terminada la campaña se pueden pasar decenas de horas mejorando el mundo. Con un mapa más conectado, las entregas se vuelven más fáciles. Y con más entregas realizadas, se obtienen más características. Es divertido y entretenido dar forma a este mundo. De hecho, el concepto puede encajar como un nuevo género.



'Death Stranding': tráiler de lanzamiento.

Un vistazo a la próxima generación



Los elementos destacados no se detienen aquí, porque ciertamente tener actores de Hollywood de principio a fin ayuda en la inmersión, la veracidad y la empatía por los eventos. Guillermo Del Toro, Madds Mikelsen, Lea Léa Seydoux y muchos otros nombres conocidos realizan sus papeles a la perfección. La práctica totalidad de las escenas roza un nivel de calidad extraordinario, y en contraste con 'Metal Gear Solid', el creativo ha optado por dar más peso a las escenas cinemáticas y menos espacio a las narraciones de audio. Sin embargo, leer textos y escuchar documentos sonoros de otros personajes es esencial. Lo mejor: hay cientos de archivos y notas para leer, todas muy bien elaboradas, complementando la aventura y fundamentando el universo tras 'Death Stranding'.

En términos gráficos, 'Death Stranding' es un vistazo a la nueva generación. El juego, si no ocupa el primer lugar de la lista, es uno de los más espectaculares de los últimos años. Las expresiones faciales son increíbles, la distancia de representación del mapa es gigantesca y todo parece extremadamente fotorrealista. La actuación de los personajes es esencial para la trama y Kojima ha dado gran énfasis a cada personaje. Agregando esto a la banda sonora sobrada de temas con una vocación expresiva y conmovedora, tenemos un trabajo audiovisual que pone la guinda.

Conclusiones

Hideo Kojima es, en el fondo, un aspirante a cineasta y este deseo se refleja en una trama a la que no faltan condiciones para convertirse en la más memorable de la generación.Y aunque el misterioimpregna toda la campaña, motiva la progresión, asegurando que el jugador comprenda el alcance general del juego en las primeras horas, intrigándolo lo suficiente para continuar. En definitiva, Kojima logra revolucionar y crear un género único con uno de los juegos más sorprendentes de los últimos tiempos. Tanto en lo narrativo como a nivel jugable, el conjunto explora nuevas fronteras con un modo en red que, de hecho, puede suponer el comienzo de un nuevo ecosistema social.

Título : Death Stranding

: Death Stranding Género : Acción, Aventuras

: Acción, Aventuras Fecha de Lanzamiento : 08/11/2019

: 08/11/2019 Plataforma : PS4

: PS4 Soporte : Bluray

: Bluray Desarrolladora : Kojima Productions

: Kojima Productions Distribuidora : Sony

: Sony Multijugador : Si

: Si Manual : Castellano

: Castellano Idioma : Castellano

: Castellano Voz : Castellano

: Castellano PEGI : +18

: +18 Precio: Consultar



Más información en elsotanoperdido.com