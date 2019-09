'NBA 2K20', el juego deportivo más ambicioso

2K y Visual Concepts no dejan espacio a la duda. Esta nueva edición de su serie regular NBA 2K es el juego deportivo más ambicioso jamás creado.

Nadie en la industria del videojuego ha intentado llegar tan lejos para equilibrar simulación y diversión, complejidad y accesibilidad, la atención al detalle y la desmesurada cantidad de contenido. Después de unas cuantas canastas, no podemos más que confirmar que los codiciosos objetivos de Visual Concepts no estaban tan lejos de la realidad.

A un nivel de entretenimiento, 'NBA 2K20' es todo un espectáculo. No revoluciona, obviamente, la esencia de los capítulos anteriores, pero lo refina en varios aspectos, desde la vertiente gráfica hasta la jugabilidad, pasando por la cantidad de opciones, personalización y modos de juego. Antes de entrar en más consideraciones, nos recluimos un momento en el vestuario para diseccionar un título que, incluso sin la presión de una competencia inexistente, continúa empleando todo el ímpetu que merece una licencia de esta magnitud.

Una nueva era de simulación



Cómo anticipábamos, en términos de jugabilidad no se aprecian cambios drásticos, pero se han perfeccionado los escasos aspectos que daban margen en los capítulos anteriores. Las animaciones de intercepción, recuperación, pase y disparo se han mejorado mucho y ahora presentan una mayor cantidad de variables. No se trata de elementos insustanciales, puesto que, en global, estas modificaciones otorgan al conjunto una fluidez más que evidente, acrecentada por una naturalidad inalcanzable para otros títulos deportivos.

También se perciben variaciones en acciones concretas, como por ejemplo los pases, que para la ocasión se han beneficiado de un trabajo específico del estudio. Esto queda palpable desde el momento que el margen de error involuntario se reduce rotundamente. De hecho, en relación con la última edición, pasar la pelota a los compañeros de destino ahora garantiza una mayor tasa de éxito. Algo que evita percances inesperados en la fase de construcción de las jugadas.

NBA 2K20 – Tráiler Momentous

El trabajo realizado sobre la física de las representaciones de los deportistas también ha ganado en eficacia. Los jugadores de baloncesto se mueven con una verosimilitud incomparable, dando lugar a ejecución de movimientos decididamente más concretos, precisos y, como demuestra la eficiencia en las faltas señaladas, también más minucioso.

No hay detalles, por mínimos que parezcan, que se hayan pasado por alto entre la gran cantidad de nuevas animaciones y micro-movimientos, que hacen de 'NBA 2K20' un simulador deportivo realmente impactante para ver y jugar. Pero si la jugabilidad ha cambiado para refinarse, la nueva física aplicada a los atletastodavía aporta al juego un ritmo más táctico y en la práctica, un deportista tendrá posibilidades variables de anotar un tiro en función de su condición física.

La llegada de las chicas WNBA



Entre las innovaciones más jugosas de 'NBA 2K20' destaca el espacio para la incorporación de equipos pertenecientes a la WNBA, es decir, el baloncesto femenino NBA. Una adición que se concibe, no solo para aumentar la diversidad del producto final, puesto que participar con atletas de la WNBA varía ligeramente algunos aspectos de la jugabilidad. 12 equipos y más de 140 jugadoras hacen su debut en los modos Jugar Ahora y Temporada.

La experiencia que encontrarás aquí es distinta, tanto por apariencia, movimientos y diferentes estilos dentro del juego, todo ello construido desde cero en base a la liga femenina. Como detalle, la entrega cuenta con dos jugadoras españolas: Amaya Valdemoro, tres veces campeona de la WNBA, y la base debutante de Atlanta Dream Maite Cazorla.





Renovación del modo manager



Nos metemos de lleno en el popular modo Mi GM. El equipo de desarrollo parece haber estado trabajando todo el año para pulir el modo de gestión de plantillas que se viene repitiendo desdeque recibía el nombre de Asociación, pero eso sí, con algunos detalles de la principal novedad de este año: Mi GM 2.0, que llega con aires muy renovadores.

Cuando salió '2K14', Mi GM era la piedra angular de la renovación de la franquicia. Se podía vivir en primera persona lo que era ponerse en la piel de un GM y llevar las riendas de un equipo en una de las competiciones deportivas más importantes del mundo.

Había que cumplir objetivos, crear plantillas y tener todo tipo de conversaciones en distintas situaciones. Tuvo una magnífica acogida y sirvió para allanar el camino de Mi LIGA en '2K15' y de las tramas de '2K18' y '2K19'.

Con el paso de los años, Mi GM dejó de ser la novedad. La serie optó por centrarse más en Mi LIGA y los jugadores estaban encantados con ese toque de mundo abierto. Muchos de los principales elementos de Mi GM se repetían un año tras otro. Pero con '2K20' el estudio da identidad propia al modo, por eso ahora se llama Mi GM 2.0. Uno de los principales objetivos con Mi GM 2.0 pasa por presentar un modo más accesible para todos y se logra en gran medida.

Un modo carrera que te lleva dentro y fuera del campo



Como ya hemos mencionado, el objetivo de Visual Concepts también es proporcionar una experiencia lo más completa posible. La novedad más destacada en el modo MiCarrera de 'NBA 2K20' es la colaboración con SpringHill Entertainment (la empresa de contenidos creada por LeBron James y Maverick Carter), que incluye la producción y el control creativo de la cinemática narrativa del modo llamado 'When The Lights Are Brightest'.

Conocida por producciones como 'What's My Name: Muhammad Ali', 'More Than a Game' y 'The Wall', la empresa ha colaborado con el equipo de Visual Concepts para escribir, dirigir y elegir a los actores de este año, donde se ha pretendido profundizar en la historia personal del personaje principal, para ofrecer una narrativa más auténtica y emotiva.

La campañ apresenta a una promesa de la NBA llamada Che en su búsqueda del triunfo tanto dentro como fuera de la pista. Pero a la importancia de los mentores se suman las presiones externas al baloncesto y los problemas sociales actuales.

La narrativa cinemática ha sido dirigida por Sheldon Candis, y presenta un elenco de estrellas que incluye a Idris Elba, Rosario Dawson y grandes jugadores de la NBA pasados y presentes. El guion refleja la historia de los atletas de hoy en día, que deben lidiar con las presiones de la fama, las exigencias del equipo, el entornoy las influencias externas.

En virtud de proporcionar una cantidad desorbitada de contenido, además de los modos online, puedes recurrir a 12 equipos clásicos cuando quieras rememorar gloriosas décadas anteriores u optar por la modalidad MyTeam, que también propone desafíos diarios con la particularidad de incorporar cambios estacionales que marcarán el paso en lo climatológico.

Puedes jugar sobre una capa de nieve, o mientras los árboles pierden sus hojas durante el otoño. Estos cambios solo son estéticos y, por lo tanto, no tienen impacto en el juego, ya que son principalmente para fomentar una mayor sensación de inmersión.

Personalización hasta el extremo más extremo



No podría faltar tampoco una cantidad desproporcionada de opciones de personalización, desde las características de nuestro avatar hasta la apariencia estética, descontando los parámetros físicos y habilidades. Hablando de gráficos, el equipo se reitera en los elementos esenciales para el realismo visual, como el sudor, los reflejos, expresiones y hasta el movimiento del cabello, que alcanzan niveles muy altos.

El motor del juego, como es evidente, no solo se emplea para sacar el máximo rendimiento a la reproducción digital de los rostros y expresiones de los atletas más destacados, también se encarga de conducircon realismo sus cuerpos, con las lógicas repercusiones derivadas en términos de movimiento y control de balón.

El sistema de Visual Concepts ahora ofrece una mayor libertad de acción tanto en términos ofensivos como defensivos, con o sin balón, para una simulación en la que el usuario no pierde la sensación de control total sobre lo que está sucediendo en la cancha.





Conclusiones



Es difícil no pensar en NBA 2K20 como una de las simulaciones deportivas más grandes jamás desarrolladas, exactamente como lo fueron sus predecesores. Los cambios en el juego se sienten y se perciben a la vista, mientras que el contenido, entre personalizaciones y modos, realmente es capaz de ofrecer incontables horas de diversión. La cita de la temporada en 'NBA 2K20' ya ha comenzado y nosotros salimos del vestuario para no dejar de apuntar a canasta.