Google Stadia: reunimos todos sus nuevos juegos

Según lo planeado, durante la Stacom Connect de Gamescom 2019, los líderes del gigante de Mountain View han presentado una nueva serie de videojuegos destinados a Stadia. El evento retransmitido por la compañía ha levantado expectación con muchos de sus proyectos, que verán la luz con el nuevo servicio de transmisión para finales de año.

Entre los videojuegos presentados, destacan un plantel de producciones como 'Superhot' (también anunciado para Nintendo Switch), el éxito basado en el anime 'Attack on Titan 2 Final Battle'; el intenso MMORPG 'The Elder Scrolls Online' - incluida la expansión Elsweyr; el multijugador arcade de 'WindJammers 2'; la violencia de 'Mortal Kombat 11'; la acción de 'Samurai Showdown' y la versión remasterizada de 'Destroy All Humans'. Tampoco falta 'Kine', un juego de rompecabezas que cuenta la historia de Euler, Quat y Roo, tres robots que sueñan con convertirse en músicos. Para que esto sea posible, tendrán que navegar en desafiantes entornos 3D que aumentan su dificultad a medida que el jugador progresa

Hemos preparado un nutrido número de videos de los juegos presentados en el evento, donde también hay hueco reservado para las demostraciones de 'Destiny 2 - Bastión de Sombras' y 'Darksiders Genesis' a la que se agrega el exclusivo para Stadia: 'Orcs Must Die! 3'. Apuntar que podremos acceder al catálogo digital completo de Stadia desde el próximo mes de noviembre, cuando el servicio de juego en línea comience a rodar en nuestro país.



Superhot - Stadia Connect

Samurai Shodown - Stadia Connect

Destroy All Humans! - Stadia Connect

Kine - Stadia Connect

Windjammers 2 - Stadia Connect

The Elder Scrolls Online: Elsweyr - Stadia Connect

Destiny 2: Shadowkeep - Stadia Connect

Mortal Kombat 11 - Stadia Connect

Darksiders Genesis - Stadia Connect

Orcs Must Die! 3 - Stadia Connect

