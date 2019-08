'Need for Speed Heat', la nueva entrega de la saga

Electronic Arts y Ghost Games anuncian 'Need for Speed Heat'.

Ghost Games y Electronic Arts han anunciado 'Need for Speed Heat', una nueva entrega de la serie de velocidad que estará disponible el próximo 8 de noviembre para Xbox One, PlayStation 4 y PC. 'Heat' llevará a los jugadores a Palm City, un nuevo mundo abierto donde los pilotos callejeros se reúnen para alcanzar la fama y el reconocimiento entre el resto de conductores. Por el día, los jugadores competirán en Speedhunters Showdown, una competición autorizada con la que poder ganar fondos para personalizar y mejorar los garajes con vehículos de alta gama. En cambio, por la noche, serán los mismos jugadores los que arriesgarán todo para ganar su reputación en carreras callejeras a merced de las fuerzas policiales corruptas que intentarán detener a los corredores para hacerse con todas sus ganancias.

"Con Need for Speed Heat ofrecemos más opciones que nunca a nuestros jugadores para que sean auténticos y se puedan dar a conocer", destaca Riley Cooper, director creativo de Ghost Games. "Los seguidores de la saga han dejado claro que quieren más vehículos, más personalización y más desafíos, y en ese sentido estamos totalmente alineados. Desde el estilo de tu personaje hasta el rendimiento de tu vehículo o tu estilo de conducción, vamos a potenciar la creatividad de todos nuestros jugadores con este nuevo videojuego ".

Coincidiendo con el anuncio de la fecha de lanzamiento, desde la desarrolladora han desvelado los incentivos de reserva para aquellos que decidan ir reservando las distintas ediciones. Aquellos que opten por la edición Estándar, recibirán el Mitsubishi Lancer Evolution X K.S Edition, mientras que los que reserven la edición Deluxe añadirán tres vehículos más del estilo K.S Edition (BMW i8 Coupe, Mercedes C63 AMG Coupe, Chevrolet Corvette Grand Sport), acceso exclusivo a una indumentaria deluxe para el personaje y un incremento en las recompensas de Bank y Rep. A continuación, puedes echar un vistazo al tráiler de presentación.