Así es la edición más completa de 'Kingdom Come: Deliverance'.

La Royal Collector's Edition de 'Kingdom Come: Deliverance' es una edición que incluye la versión física y objetos de coleccionista para conmemorar las ventas del juego de rol medieval en PlayStation 4, Xbox One así como en formato Windows PC. A partir del 25 de junio de 2019 se pondrá a la venta, y además de incluir el juego principal en su versión mejorada, incorporará todos los contenidos descargables gratuitos y de pago.

La Royal Collector's Edition incluye: la edición física de la 'Royal Edition', póster a doble cara con arte del contenido "A Woman's Lot" y el mapa del mundo, una estatuilla de 15 centímetros de polirresina de Theresa, pintada en color plateado y con un acabado de marcado toque antiguo. Una selección de la banda Sonora oficial de Kingdom Come: Deliverance en un audio CD, Blu-Ray con el cómo se hizo el juego "Deliverance - Making of Kingdom Come" y el documental "Fechtbuch: The Real Swordfighting behind Kingdom Come", además de un pin metálico decorativo con el logo del juego.

'Kingdom Come: Deliverance' es un RPG de mundo abierto en primera persona que nos pone en el papel de Henry, el hijo de un humilde herrero cuya vida se ve truncada cuando durante un asalto del ejército de mercenarios su pueblo acaba consumido por las llamas. La obra nos lleva a vengar la muerte de sus familiares mientras los jugadores luchan contra las fuerzas invasoras, superan variadas cruzadas y toman decisiones incluyentes.

