'Persona Q2: New Cinema Labyrinth': Estos son sus protagonistas

'Persona Q2: New Cinema Labyrinth' llegará el próximo junio.

Buenas noticias para los seguidores del formato 'Persona', ya que Atlus ha distribuido un video que da a conocer los personajes protagonistas de 'Persona Q2: New Cinema Labyrinth', la secuela de 'Persona Q: Shadow of the Labyrinth', la primera entrega de la serie que apareciera en la consola portátil de Nintendo. Esta entrega cuenta con el regreso de personajes emblemáticos de 'Persona 3', 'Persona 3 Portable', 'Persona 5' y 'Persona 4'. Reunimos a los protagonistas del juego:



Futaba Sakura

Nombre en clave. Oracle. Hija adoptiva del jefe que actualmente proporciona el alojamiento. Una extraordinaria hacker y antigua reclusa. Muy tímida con los extraños.



Yuzuke Kitagawa



Nombre en Clave: Fox. Estudiante de segundo año en el instituto Kosei con una sensibilidad estética madura y diferente; su futuro como artista resulta previsible para todos los que lo conocen. Un individuo único.



Haru Okumura



Nombre en Clave: Noir. Estudiante de tercer año en el Instituto Shujin y guía para el resto de la banda. Hija única de presidente de la corporación Okumura Foods.



Ann Takamaki



Nombre en Clave: Panther. Compañera de clase de segundo año, un cuarto americana y a tiempo parcial modelo de revista. Brillante y alegre, se preocupa mucho por sus amigos.



Morgana

Nombre en clave: Mona. Un ser abierto y misterioso al que conocimos en el Metaverso. Puede tomar diversas formas, desde un gato negro ordinario hasta la de un vehículo de tamaño real manejable.



Ryuji Sakamoto

Nombre en Clave: Skull. Alumno de segundo año y antiguo mejor corredor del equipo de atletismo. De sangre caliente, aunque comprensivo y atento. A menudo se precipita al no pensar antes las cosas.



Makoto Niijima

Nombre en clave: Queen. Compañera de tercer año y presidenta del consejo estudiantil. Experta tanto en literatura como en artes marciales. Muy honrada y ética, pero un poco asocial.



Goro Akechi

Nombre en Clave: Crow. Un estudiante de tercer año de secundaria al que a menudo se refieren como el "Próximo Príncipe Detective" debido a sus agudas deducciones y quisquillosa apariencia.

Recordar que 'Persona Q2: New Cinema Labyrinth' se lanzará en Nintendo 3DS el 4 de junio de 2019.

