La secuela del aterrador y claustrofóbico Layers of Fear se traslada a un barco

Anunciado en octubre del año pasado por Bloober Team y Gun Media, 'Layers of Fear 2' ha estrenado su primer tráiler con imágenes de juego. La secuencia nos trasporta al interior de un macabro y claustrofóbico barco, escenario principal de la secuela, a diferencia de la primera entrega, que tiene como principal referencia opresiva una casa laberíntica. Así, para el nuevo episodio cambiamos el arte por una historia basada en el cine. Pero no hay por qué alegrarse, en estas situaciones los barcos pueden ser tan nefastos para la salud como las mansiones con angustiosos pasillos de luz tenue.

El video nos sirve para echar un vistazo al título, que deja entrever su atmósfera distintiva. La secuencia se acompaña de la narración del actor Tony Todd, conocido por los papeles interpretados en 'Candyman: Terror Behind the Mirror' o 'Night of the Living Dead'. La narrativa de este segundo capítulo se centrará en la historia de un actor de alma atormentada que ha caído en la obsesión. "Al trabajar en la secuela de Layers of Fear buscamos preservar todo lo que nos gustaba del primer juego", comenta Bartosz Kapron, diseñador y productor.

"Interiores oscuros y claustrofóbicos, escenarios que cambian y una rica historia con muchas capas, que ojalá sirvan para que los jugadores reflexionen sobre cosas fundamentales que se exploran en el juego". 'Layers of Fear 2' tiene previsto estrenarse este mismo año, aunque, lamentablemente, la fecha exacta aún no se ha anunciado. También se desconocen las plataformas a las que va destinada la obra. Podría lanzarse en PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One, al igual que la entrega original.

Más información en elsotanoperdido.com