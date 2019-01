Los videojuegos más deseados para 2019

Acabamos de cerrar el año, haciendo balance con propósitos frescos y energías renovadas. Mucho por reflexionar y aprender, de lo vivido y de lo que nos queda, pero también mucho por compartir con nuestros seres queridos. Así, casi sin darnos cuenta, hemos entrado en 2019, cerrando un círculo y comenzando uno nuevo en el que nos esperan multitud de aventuras y experiencias. Este año viene cargadito con propuestas para todos los gustos. ¡Os dejamos un adelanto!



Kingdom Hearts III Xbox One / PlayStation 4 – Square Enix

Hace ya más de una década que el Reino de los Corazones nos enamoró mezclando personajes de Final Fantasy y Disney en un mismo producto. Dos entregas de sobremesa sirvieron para establecer las bases de un arco argumental que, tras varios títulos alternativos en diferentes plataformas, llegará a su fin el próximo 29 de enero. Después de una larguísima espera, los seguidores de Sora, Roxas y Mickey vivirán el final de la trama de Xehanort, revisitando los parajes más emblemáticos de Disney y descubriendo nuevas historias con las que alimentar nuestras fantasías. Uno de los más esperados, tanto para los jóvenes como para los no tan jóvenes.

Kingdom Hearts III – Tráiler "La batalla final"



Anthem – Xbox One / PlayStation 4 / PC – Electronic Arts

Dos años después de su presentación oficial en el E3 de Los Angeles, los chicos de BioWare se preparan para lanzar, el próximo 22 de febrero, Anthem, un nuevo universo de ficción enmarcado en el género del rol occidental que promete dar mucho que hablar. Pensado en multijugador y con un apartado técnico espectacular, este título de mundo abierto propondrá al jugador pilotar una serie de armaduras de combate mientras desentrañamos una trama futurista que promete mucha intensidad.

Anthem – La Legión del Alba



The Last of Us: Part II – PS 4 – Sony Interactive Entertainment

Venganza tras los acontecimientos ocurridos en la obra maestra de Naughty Dog. Eso se respira al ver a Ellie, cinco años después, jurando aniquilar a todos los chasqueadores que pululan en Estados Unidos. La esperadísima continuación, de la cual se desconocen los principales detalles argumentales, apostará de nuevo por esa mezcla de acción y supervivencia que hizo grande al original. Supervivencia, un argumento adulto y maduro y la necesidad ser más inteligente que el enemigo es lo que nos espera en esta segunda parte, la cual todavía no tiene fecha concreta de lanzamiento.

The Last of Us Part II - Gameplay Trailer



Gears 5 – Xbox One / PC – Microsoft Studios

La aclamada y frenética serie Gears of War volverá a dar guerra con su Lancer motosierra en el segundo título de la franquicia sin Epic Games al mando. Gears 5 recorta su título y propone a una fémina, Kait, como protagonista, manteniendo eso sí, su gran dosis de adrenalina, acción y tacos tanto en su modo historia como en su vertiente multijugador. El frenesí llegará en 2019, pero sin fecha concreta de lanzamiento.

Gears 5 - Announce Trailer



Death Stranding – PlayStation 4 – Sony Interactive Entertainment

El esperado primer título de Hideo Kojima fuera de la serie Metal Gear Solid llegará, según dicen, a lo largo de 2019. Tras su marcha de Konami, el ideólogo de Solid Snake ofrecerá un nuevo mundo en el que dar rienda a su creatividad sin trabas, y así lo demuestran los videos promocionales de Death Stranding, que no deja indiferente a nadie. Sin demasiados detalles al respecto sobre la trama, lo único que podemos esperar de esta superproducción es que mantenga, como es de esperar en un título de Kojima, enganchado al jugador durante horas.

Death Stranding – Trailer



Ghost of Tsushima – PlayStation 4 – Sony Interactive Entertainment

Otro de los exclusivos de PlayStation 4 es Ghosts of Tsushima, título que nos trasladará al Japón de 1274 ocupado por los mongoles. Inmersos en una guerra, abrazaremos el código de honor samurái y el acero de las katanas encarnando a un guerrero japonés en la isla de Tsushima. Respetando el folclore japonés y la perspectiva histórica del conflicto, los creadores de InFamous prometen una aventura fresca y realista. Llegará en 2019, aunque de momento no cuenta con fecha concreta de lanzamiento.

Ghost of Tsushima - Gameplay Debut



Metro: Exodus – Xbox One / PlayStation 4 / PC – Deep Silver

Basado en las novelas de Dmitry Glokhovsky, Metro: Exodus nos llevará a la superficie de Rusia para deleitarnos con las ruinas de la civilización. El último vestigio humano con vida y la crudeza de la guerra nuclear se verá, en el éxodo, con entornos más abiertos y una ambientación que promete mezclar a la perfección la acción y la supervivencia. Llegará el 15 de febrero.

Metro Exodus - Story Trailer



Resident Evil 2: Remake – Xbox One / PlayStation 4 / PC – Capcom

20 años han pasado desde que conocimos el horror de Racoon City. Y el próximo 25 de enero revisitaremos la ciudad ficticia para revivir el terror desde otra perspectiva. Adaptando el clásico a los tiempos modernos, Capcom promete intensificar el horror de la franquicia actualizando hasta el último detalle, manteniendo la tensión, los sustos y, por supuesto, una trama argumental que a día de hoy todavía está por resolver.

Resident Evil 2 - Demo