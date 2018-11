'Bulletstorm: Full Clip Edition', entre los juegos PlayStation Plus de noviembre

Estos son los juegos PS Plus de noviembre.

Sony ha revelado la lista de juegos que se podrán descargar de forma gratuita durante el mes de noviembre dentro del programa de fidelización PlayStation Plus. Como destacado para PlayStation 4 tenemos 'Bulletstorm: Full Clip Edition', el shooter en primera persona en el que los jugadores se pondrán en la piel de Grayson Hunt, un asesino profesional exiliado del grupo de élite Dead Echo. Grayson ha sido traicionado por su comandante, el General Serrano, y se encuentra abandonado en el planeta Stygia, antiguo destino de vacaciones ahora dominado por mutantes, plantas irradiadas y caníbales.

El siguiente juego en ampliar el catálogo es 'Yakuza Kiwami', el drama de la conocida saga que parte desde cero con una reconstrucción para PlayStation 4, donde se incorporan una serie de nuevas características y contenidos que van desde mayor profundidad en la historia en relación a la original de PS2, nuevas distracciones y misiones secundarias en el distrito Kamurocho, así como actualizaciones de mecánicas y el combate entre otros elementos.

Como bonificación especial este mes los jugadores también podrán disfrutar de 'Flynn and Freckles', un divertido juego de aventura y platafomas desarrollado por el estudio español Rookie Hero Games dentro del programa PlayStation Talents, en el que el joven pirata Flynn va en busca del legendario tesoro del capitán Freckles.

Junto a estos, los miembros de PS Plus también podrán disfrutar de 'Jackbox Party Pack 2' y 'The Arkedo Series' para PS3, y a 'Burly Men at Sea' y 'Roundabout' para la portátil PS Vita. A continuación, tenéis el listado completo de títulos que podrán descargarse a partir del 6 de noviembre:



Yakuza Kiwami (PS4)

Bulletstorm: Full Clip Edition (PS4)

Jackbox Party Pack 2 (PS3)

Arkedo Series (PS3)

Burly Men At Sea (PS Vita + PS4)

Roundabout (PS Vita + PS4)

