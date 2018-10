'Red Dead Redemption 2' tendrá una 'app' para iOS y Android

A pocas horas de su estreno, Rockstar Games ha compartido nueva información sobre el lanzamiento de 'Red Dead Redemption 2', que se acompañará de una aplicación para dispositivos iOS y Android. El programa accesorio llevará diversos elementos de la experiencia hasta el interior de nuestros bolsillos. Así, la app gratuita permitirá consultar un mapa interactivo con el fin de localizar los entornos más interesantes del juego y recopilar cantidad de información en tiempo real, además nos ofrece la posibilidad de consultar con todo lujo de detalle el diario del protagonista del juego, Arthur Morgan. El libro digital se irá actualizando con entradas que aportan información sobre el mundo del juego dependiendo de la progresión del jugador.

De acuerdo con Rockstar, la aplicación estará disponible para descarga el mismo día del lanzamiento y se conectará directamente con el sistema PlayStation 4 o Xbox One del usuario para ejercer como complemento ideal para conocer el mundo del juego. Pero las funciones de la Companion App no terminan, pues también nos permitirá eliminar completamente la interfaz del juego, una característica que busca una experiencia más cómoda y atractiva para el usuario. Del mismo modo, la aplicación contará con soporte para el Social Club y sus funciones, como la posibilidad de consultar el manual del juego en formato digital y acceder a una guía opcional del título que informa sobre sus mecánicas y características. 'Red Dead Redemption 2' estará disponible este 26 de octubre para PlayStation 4 y Xbox One.

La 'app' de 'Red Dead Redemption 2'.

